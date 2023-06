﻿Neue Räterepublik - der Streit um die „Ersatzparlamente“

Berlin. Christian Jung war irritiert. Wenn man rund 90 Menschen zufällig auslost und sie über Verkehrspolitik diskutieren lässt, können die Ergebnisse einen so starken „grünen“ Anstrich haben? Der FDP-Landtags­abgeordnete hatte sich gerade die Empfehlungen des Mobilitätsrats angeschaut, eines Bürgerrats in Baden-Württemberg. Das Ergebnis empfand Jung als parteipolitisch gefärbt, von Meinungsvielfalt keine Spur. Er werde „den Eindruck nicht los, dass die ‚zufällige‘ Auswahl so zufällig nicht sein kann“. Es bedürfe dringend der Aufarbeitung, forderte Jung später in einer Pressemitteilung.

Bürgerräte liegen in Deutschland im Trend. Seit einigen Jahren setzen vor allem Städte und Gemeinden auf diese Spielart der Bürgerbeteiligung. Zufällig ausgewählte Bürgerinnen und Bürger – vom alleinerziehenden Pfleger bis zur Managerin – beraten zum Beispiel über die Neugestaltung eines Marktplatzes: Sie bringen ihre Wünsche ein, diskutieren und erarbeiten einen Kompromiss. Das Ergebnis ist im Idealfall weniger umstritten als bei anderen Beteiligungsformen. Die Grünen, die lange für Volksentscheide gekämpft hatten, haben unter anderem deshalb bei der Bundestagswahl 2021 ihren Kurs geändert und sich die Forderung nach Bürgerräten ins Programm geschrieben.

Weil es auch in der SPD Befürworterinnen und Befürworter gab, darunter Bundestagspräsidentin Bärbel Bas, landeten die Bürgerräte im Koalitionsvertrag der Ampel. Nach langen Beratungen hat der Bundestag im Mai dann beschlossen, den ersten eigenen Bürgerrat einzusetzen: Ab September werden 160 ausgeloste Menschen Empfehlungen erarbeiten, wie stark und in welchen Bereichen der Staat in die Ernährung eingreifen darf.

Mehr Bürgerräte – aber auch mehr Kritik

Politikwissenschaftler Carsten Berg, ein Befürworter der Bürgerräte, findet das einen richtigen Schritt: „Die Politik kann mit diesem Instrument viel differenzierter erfahren, was die Menschen im Land bewegt, als das mit Meinungsumfragen möglich wäre.“ Deshalb setzt er sich als Mitglied zahlreicher Initiativen aktiv für Bürgerräte ein. Seine Hoffnung: In den Räten zähle nur das beste Argument, möglichst jenseits von Ideologien. „Das kann gesellschaftliche Konflikte lösen und die Demokratie stärken“, sagt Berg.

Der Bürgerrat Demokratie war der erste bundesweite Bürgerrat in Deutschland, wurde aber noch nicht vom Bundestag eingesetzt, sondern unter anderem vom Verein Mehr Demokratie organisiert. © Quelle: Mehr Demokratie

Mit der zunehmenden Zahl der Bürgerräte in Deutschland gibt es aber auch immer mehr Kritikerinnen und Kritiker. Zum einen befürchten vor allem Politikerinnen und Politiker von Union und FDP, dass die Bürgerräte als „Ersatzparlamente“ den Bundestag schwächen könnten. Zum anderen hegen sie ganz konkret – wie der Landtagsabgeordnete Christian Jung – Misstrauen gegen die zufällige Auswahl der Teilnehmenden sowie gegen Auftraggeber und Organisatoren der Räte.

Die Idee, einen Bürgerrat einzusetzen, kommt meist aus Kommunen oder Ministerien. Als Auftraggeber hoffen sie, mit dem Bürgerrat ein konfliktreiches Thema aus dem Weg räumen zu können. „Das allein reicht als Motivation aber nicht aus“, findet Stefan Löchtefeld. Er hat die Genossenschaft E‑Fect gegründet, die sich auf Bürgerbeteiligung spezialisiert hat. Es müsse die Möglichkeit zu einem echten Politikwechsel geben, was nicht alle Auftraggeber zuließen. „Dann besteht die Gefahr, dass solche Prozesse nur der Akzeptanzbeschaffung dienen.“

„Industrie rund um Bürgerbeteiligung“

Die Auftraggeber können im Bürgerrat keine neutrale Rolle einnehmen und meist fehlen ihnen Erfahrungen mit den Räten. Deshalb beauftragen sie im nächsten Schritt in der Regel Unternehmen, die den Beteiligungsprozess organisieren. Gisela Erler hat häufig mit solchen Unternehmen zusammengearbeitet. Sie war in Baden-Württemberg von 2011 bis 2021 Staatsrätin für Bürgerbeteiligung. „Es hat sich eine Industrie rund um Bürgerbeteiligung entwickelt“, sagt die Grünen-Politikerin.

Es sollte nicht zur Hauptsache werden, dass die Dienstleister nur ihr Produkt verkaufen wollen. Gisela Erler, ehemalige Staatsrätin für Bürgerbeteiligung in Baden-Württemberg

Bürgerräte sollen explizit Einfluss auf die politische Entscheidungsfindung nehmen – wie beispielsweise Wahlen. Bei Letzteren würde wohl niemand auf die Idee kommen, sie von Privatunternehmen organisieren zu lassen. Bei Bürgerräten ist das aber die Regel. Erler hat damit kein Problem, solange Auftraggeber und Unternehmen in engem Austausch stehen und die Dienstleister sorgfältig und unabhängig arbeiten. „Es sollte nicht zur Hauptsache werden, dass die Dienstleister nur ihr Produkt verkaufen wollen“, betont sie aber.

Neben kleineren Unternehmen wie E‑Fect gibt es größere wie Nexus und Ifok. Diese auf Politikberatung und Bürgerbeteiligung spezialisierten Firmen werben offensiv für den Einsatz von Bürgerräten. Vor allem Ifok hat bereits zahlreiche organisiert, darunter den Mobilitätsrat in Baden-Württemberg. 2017 wurde Ifok von dem US-Beratungsunternehmen Cadmus gekauft. Auch andere große Beratungsfirmen drängen in den Markt der Bürgerbeteiligung. Es geht um viel Geld: Der Bürgerrat des Bundestags wird beispielsweise 3 Millionen Euro kosten, das Parlament hat weitere Millionen für nachfolgende Räte eingeplant.

e-fect-Gründer Löchtefeld betrachtet die Entwicklung der Branche kritisch: „In den Unternehmen hat der Anteil der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugenommen, die aus dem Bereich PR und Kommunikation kommen.“ Diese Menschen hätten oft die Haltung, dass sie ihre Auftraggeber gut dastehen lassen müssten. „Das ist nicht mein Verständnis von guter Beteiligung“, hebt Löchtefeld hervor.

Staatliches Kompetenzzentrum statt Unternehmen?

Die Bundestagsverwaltung weiß um die Kritik an den Unternehmen. Die zuständige Stabsstelle betont aber: „Auch wenn Unternehmen die Durchführung des Bürgerrats übernehmen, bleibt es ein Bürgerrat des Bundestags.“ Bei der Auftragsvergabe hatte der Bundestag jedoch keinen Spielraum: Obwohl die Verwaltung betont, den Ausschreibungsprozess offen gehalten zu haben, gab es nur einen Bewerber: ein Verbund aus den Unternehmen Ifok, Nexus, IPG und dem Verein Mehr Demokratie.

An der Vorbereitung des Bürgerrats im Bundestag war der SPD-Abgeordnete Helge Lindh beteiligt. Er findet Unternehmen als Organisatoren zwar „in Ordnung“. Um der Kritik etwas entgegenzusetzen, kann er sich aber auch eine andere Lösung vorstellen: „Ich würde es gut finden, wenn wir ein unabhängiges staatliches Kompetenzzentrum aufbauen, das selbst Bürgerräte organisieren kann.“

Bis es so weit ist, organisieren aber noch die Unternehmen die Auslosung der Teilnehmenden – das Herzstück der Bürgerräte. Kritikerinnen und Kritiker wie der FDP-Landtags­abgeordnete Jung stellen die echte Zufälligkeit aber infrage. Durch das Los sollen die Teilnehmenden des Bürgerrats eigentlich die deutsche Bevölkerung möglichst gut abbilden. Die Teilnahme ist für die Gelosten aber nicht verpflichtend. Erfahrungsgemäß melden sich beispielsweise überdurchschnittlich viele Akademikerinnen und Akademiker zurück.

Diskussionen um Vegetarierquote

Deshalb gibt es eine nachträgliche Gewichtung nach Merkmalen wie Alter, Geschlecht und Bildung. Wenn sich nur wenig mehr Menschen zurückmelden, als Plätze zu vergeben sind – beim Ernährungs­bürgerrat sind es 160 –, beginnt ein händisches Puzzlespiel, um möglichst nah an das Ideal zu kommen. Die Bundestags­verwaltung will das vermeiden und daher mehr Einladungen verschicken als üblich. „Wir brauchen genügend positive Rückmeldungen, um mittels eines automatisierten Verfahrens eine ausgewogene Zusammensetzung zu erreichen.“

Außerdem hat der Bundestag entschieden, aufgrund des Diskussionsthemas zusätzlich eine Vegetarierquote einzuführen. Konservative werten das als Versuch, besonders viele progressive Teilnehmende zu gewinnen. Die Verwaltung behauptet das Gegenteil: „Wir wollen nicht mehr Vegetarier und Veganer im Bürgerrat vertreten haben, als sie tatsächlich in der Bevölkerung vorkommen. Dies könnte den Diskussionsprozess im Bürgerrat über das Thema Ernährung nämlich erheblich verzerren.“ Expertinnen und Experten hätten vorausgesagt, dass sich Vegetarierinnen und Vegetarier weit überdurchschnittlich für die Teilnahme interessieren dürften.

Wie neutral sind Moderatoren und Experten?

Im Bürgerrat werden die Teilnehmenden in der Regel von Moderatorinnen und Moderatoren begleitet. Sie arbeiten ebenfalls bei den organisierenden Unternehmen oder werden von ihnen angeheuert. Marina Leibfried hat als selbstständige Moderatorin einige Bürgerräte betreut. Sie weiß, wie wichtig es ist, die eigene Meinung zurückzuhalten. „Das ist mein Beruf und dafür bin ich geschult. Wir Moderatoren gestalten den Prozess, der Inhalt kommt von den gelosten Bürgern. Wenn das nicht gelingt, ist das problematisch“, sagt sie. Auch die ehemalige Grünen-Politikerin Erler sieht das so: „Die Moderation gelingt mal mehr, mal weniger gut. Im schlimmsten Fall werden unerfahrene Studierende dafür eingesetzt, die nicht genau genug dokumentieren und die Ergebnisse etwas verzerrt wiedergeben.“ Das sei aber nicht die Regel.

Wir müssen es ertragen, dass im Bürgerrat Perspektiven vorkommen werden, die uns nicht schmecken. Helge Lindh, Bundestagsabgeordneter der SPD

Als Einfallstor für Beeinflussung gilt auch die Auswahl der Expertinnen und Experten. Sie beraten die Teilnehmenden inhaltlich. Beim Bürgerrat des Bundestags sollen die Experten durch einen Beirat bestimmt werden, der von den Fraktionen festgelegt wird. Gibt es keinen Konsens, könnte auch die AfD Experten benennen. Der SPD-Abgeordnete Lindh findet das akzeptabel: „Wir müssen es ertragen, dass im Bürgerrat Perspektiven vorkommen werden, die uns nicht schmecken. Aber wenn man das unterbindet, würde man die Idee des Rats diskreditieren.“

Nach der Diskussionsphase sollen die Teilnehmenden ihre Empfehlungen an die Politik schriftlich festhalten. Die Bundestags­verwaltung beteuert, dass nur die Gelosten den Text schreiben würden und es keine Überarbeitung durch andere geben werde. Das gelingt nicht immer, berichtet ein Beobachter der Branche: Es gebe Fällen, in denen Unternehmen den Abschlussbericht weichspülen würden, um mögliche Konflikte mit Ansichten des Auftraggebers auszuräumen. Änderungswünsche würden sie nicht konsequent abblocken, um erneut Aufträge zu erhalten.

Bei den Ergebnissen droht Ungemach

Beim Mobilitätsrat in Baden-Württemberg führte das Abschlussdokument aus anderen Gründen zu Konflikten. Die Teilnehmenden sollten unter anderem Wege zum Ziel des Bundeslandes, dass künftig „jedes zweite Auto“ klimaneutral fahren solle, erarbeiten. Das taten sie auch – später stand über ihrem Text schlicht und unkonkret, dass „mehr Autos“ klimaneutral fahren sollten. Parallel zum Prozess des Bürgerrats hatte die Landesregierung nämlich an dem Thema gearbeitet und ihre Ziele ohne Anhörung der Bürgerinnen und Bürger angepasst. Einige Teilnehmerinnen und Teilnehmer ärgerte das.

Das Verkehrsministerium will in der Textänderung aber kein Problem erkennen – obwohl die Änderung intern zur Debatte stand, wie Mails belegen, die dem RND vorliegen. Ähnliches Ungemach könnte auch beim bundesweiten Bürgerrat drohen: Während die Teilnehmenden diskutieren, wird das Landwirtschafts­ministerium von Cem Özdemir (Grüne) wohl eigene Gesetze zum selben Thema vorantreiben. Im Zweifel stechen diese die Ergebnisse des Bürgerrats aus, denn dessen Empfehlungen sind nicht verbindlich.

Vieles, was Kritikerinnen und Kritiker bemängeln, ist keine gewollte Manipulation, sondern der komplexen Idee der Bürgerräte geschuldet. Echte Beeinflussung gibt es offenbar aber durchaus: So soll ein Unternehmen immer wieder dieselben Menschen für die Teilnahme an verschiedenen Formaten angefragt haben, um die aufwendige Suche zu umgehen. Ein Auftraggeber soll übermäßig starken Einfluss auf die Auswahl der Expertinnen und Experten genommen haben. Und ein anderer Auftraggeber soll die Rahmenbedingungen für das Beteiligungsverfahren dermaßen verengt haben, dass das Ergebnis praktisch vorgegeben war. Namentlich will diese Vorwürfe niemand erheben. Die Branche ist eng vernetzt und das Interesse der Beteiligten groß, Bürgerräte nicht in ein zweifelhaftes Licht zu rücken.

Führt der Hype zu Verbesserungen?

Mit dem aktuellen Hype um Bürgerräte erwartet Unternehmer Löchtefeld Verbesserungen: Je mehr Beteiligungs­verfahren es gebe, desto mehr Erfahrung damit bekämen die Bürgerinnen und Bürger. „Sie lassen sich schwieriger mit schlechten Prozessen abspeisen“, glaubt er. Politikwissenschaftler Berg fordert, die Idee hinter den Bürgerräten noch besser zu erklären: „Ich bezweifle, dass die Kommunikation so, wie sie jetzt läuft, langfristig ausreichen wird, um eine breite Akzeptanz für Bürgerräte zu schaffen. Vor allem mit den Falschinformationen müsste man viel besser umgehen.“

Der im September startende Bürgerrat des Bundestags gibt den Befürworterinnen und Befürwortern die Gelegenheit, es besser zu machen. Und den Kritikerinnen und Kritikern, ganz genau auf Ungereimtheiten zu schauen. SPD-Politiker Lindh plädiert dafür, die Debatte weniger aufgeregt zu führen: „Beeinflussungsversuche wird es beim Bürgerrat mit Sicherheit geben. Aber Manipulationsversuche gibt es auch bei Wahlen.“ Gegen beides sei man gut gerüstet.