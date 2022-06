Guterres verurteilt Anschlag auf UN-Soldaten in Mali

Frankfurt a.M., New York.UN-Generalsekretär António Guterres hat einen Anschlag auf die Friedensmission in Mali mit einem Todesopfer auf das Schärfste verurteilt. Angriffe auf die Vereinten Nationen könnten nach internationalem Recht als Kriegsverbrechen eingestuft werden, sagte ein Sprecher des Generalsekretärs am Mittwoch (Ortszeit) in New York.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am Mittwoch war ein Konvoi der UN-Mission in Mali (Minusma) in der Nähe der nordöstlichen Stadt Kidal angegriffen worden. Ein jordanischer Soldat wurde getötet, drei weitere verletzt.

Bundeswehr an Einsatz beteiligt

Die Bundeswehr ist an Minusma beteiligt. Am 20. Mai verlängerte der Bundestag das Mandat um ein Jahr und erhöhte die Zahl der Soldaten auf bis zu 1.400 von davor 1.100. Der UN-Einsatz gilt als einer der gefährlichsten der Welt, mehr als 270 Angehörige der Mission wurden bisher getötet. Mali wird seit Jahren von Konflikten erschüttert. Vor allem im Norden des Landes sind islamistische Gruppen aktiv, die immer wieder Anschläge auf das Militär, staatliche Einrichtungen und die Zivilbevölkerung verüben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sondervermögen für die Bundeswehr: So sollen die Milliarden verteilt werden Mit zusätzlich 100 Milliarden Euro soll die Bundeswehr auf Vordermann gebracht werden. Nun werden erste Pläne bekannt, wohin das Geld fließen soll. © Quelle: dpa

Guterres rief die malischen Behörden auf, alles Mögliche zu tun, um die Identität der Verantwortlichen für den Anschlag auf die Minusma-Mission zu ermitteln. Dann könnten sie schnellstens der Justiz übergeben werden.

RND/epd