Habeck berät mit Ländern über Maßnahmen zur Gasreduktion

Tausende demonstrieren in Georgien für EU-Beitritt

In Tiflis haben am Montag Tausende Menschen für eine Annäherung an Europa demonstriert. Georgien, hatte kurz nach Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine die Aufnahme in die EU beantragt. Das Verhältnis zum Nachbarland Russland hat sich in den vergangenen Monaten noch einmal verschärft.