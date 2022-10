Habeck: Braunkohleausstieg in NRW wird auf 2030 vorgezogen

Als eine von gut 1200 jungen Menschen in Kiel ist Selina-Marie Heilmann dieses Jahr in eine Ausbildung gestartet. Ihr Weg dahin war alles andere als geradlinig. Er führte sie über einige abgebrochene Versuche und die Teilnahme an einem Berufsorientierungsprogramm schließlich in ein Kieler Autohaus.