Habeck: Gasumlage wird ab 1. Oktober kommen

Feuer in Flintbek: Bewohner kommt nach Brand ins Krankenhaus

Zunächst brannte es nur im Keller, dann griffen die Flammen aufs Dach über: Die Feuerwehr löschte am Morgen einen Brand in einem Einfamilienhaus an der Straße Am Wald in Flintbek Voorde. Eine Person kam mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Nun ermittelt die Polizei.