Habeck kündigt Entlastungen für Unternehmen an

Krieg in der Ukraine

Militärexperten glauben nicht an schnelle Erfolge Russlands nach der Teilmobilmachung

Wladimir Putin ordnet eine Teilmobilmachung an. So können rund 300.000 Reservisten eingesetzt werden. Westliche Militärexperten halten rasche Erfolge der russischen Armee in der Ukraine allerdings für fraglich.