Verbot neuer Gas- und Ölheizungen – Habeck plant öffentliche Zuschüsse

Unterführung Am Landratspark in Bad Segeberg soll aufgewertet werden

Hässlich, bei Dunkelheit angsteinflößend und gern mal unter Wasser: Die Unterführung der B206 am Landratspark in Bad Segeberg hat einen ziemlich schlechten Ruf. Die Stadt will nun eine Stange Geld in die Hand nehmen, um die nördliche Zufahrt zur Südstadt für alle Beteiligten angenehmer zu gestalten.