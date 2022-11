Robert Habeck sieht Deutschland für den Winter gerüstet: „Speicher sind voll“

Dresden. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sieht das Land für den Winter weitgehend gerüstet. „Wir haben durch politische Entscheidungen eine Situation geschaffen, die besser und stabiler ist, als man zu Beginn des Jahres vorhersehen konnte“, sagte der Grünen-Politiker am Dienstag in Dresden nach einer Sitzung mit dem Landeskabinett.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Man sei mit leeren Speichern gestartet und komplett auf russisches Gas angewiesen gewesen. „Jetzt sind die Speicher voll“, sagte Habeck - man nähere sich der 100-Prozent-Marke, obwohl man seit geraumer Zeit kein russisches Gas mehr beziehe. Dennoch müssten weiter alle Anstrengungen unternommen werden, Energie einzusparen, appellierte der Bundeswirtschaftsminister.

Unbezahlbar Unser Newsletter begleitet Sie mit wertvollen Tipps und Hintergründen durch Energiekrise und Inflation – immer mittwochs. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Zuvor ging es in Gesprächen unter anderem mit Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU), Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD), Umweltminister Wolfram Günther (Grüne) sowie Unternehmerinnen und Unternehmen vor allem um energie- und wirtschaftspolitische Themen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am Nachmittag will Habeck das Unternehmen Wacker Chemie in Nünchritz (Landkreis Meißen) besuchen. Dort will er sich über den Einsatz von grünem Wasserstoff informieren. In den vergangenen Monaten hatte der für Wirtschaft und Klima zuständige Grünen-Politiker bereits mehrere Bundesländer besucht, Sachsen ist die zehnte Station auf seiner Reise.

RND/dpa