Förderprogramm und keine sofortige Austauschpflicht: Habeck erklärt seine Heizungswende

Berlin. Das Bundeskabinett hat am Mittwoch die umstrittenen Pläne zum Heizungstausch beschlossen. Von 2024 an soll möglichst jede neu eingebaute Heizung zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Damit soll der Abschied von Gas- und Ölheizungen eingeläutet werden. „Ohne ein schnelles Umsteuern im Bereich der Gebäudewärme kann Deutschland weder die Klimaziele erreichen noch die Abhängigkeit von fossilen Rohstoffen rasch reduzieren“, heißt es im Gesetzentwurf.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Es gibt keine sofortige Austauschpflicht bei Bestands­gebäuden. Falls die Heizung kaputtgeht und nicht mehr repariert werden kann, gibt es Übergangs­fristen. Spätestens bis 2045 soll die Nutzung fossiler Energieträger beendet sein. Danach müssen alle Heizungen vollständig mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) lobte das neue Gesetz in einem Tweet. „Der Einstieg in die Zukunft des Heizens ist geschafft“, schrieb er am Mittwoch. „Heute im Kabinett haben wir den sozial­verträglichen Heizungsumbau beschlossen. Mit staatlicher Förderung und großzügigen Fristen sorgen wir dafür, dass sich Heizen mit erneuerbaren Energien auf Dauer lohnt.“

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Skandinavische Länder bereits weiter

In einer Pressekonferenz am Mittwoch betonte Bundes­wirtschafts­minister Robert Habeck (Grüne), dass Deutschland damit im internationalen Vergleich schon hinterherhinke: „Wir fangen damit vergleichsweise spät an, andere Länder haben das schon früher getan“, sagte er. Während in Deutschland der Wärmebereich 30 Prozent des Energie­verbrauchs ausmache und davon wiederum 80 Prozent fossile Energie, also Öl und Gas, seien, hätten etwa skandinavische Länder bereits bessere Zahlen vorzuweisen. „In Dänemark ist es genau umgekehrt“, so der Minister. Dort machten die fossilen Energien im Wärmesystem nur 20 Prozent aus, und die restlichen 80 Prozent seien erneuerbare Energien. „Wir haben Handlungs­bedarf und international vergleichsweise spät dran“, machte Habeck deutlich.

Als politische Gründe für das Gesetz nannte er den Verbraucher­schutz, die Erfahrungen des vergangenen Winters, den damit einhergehenden Wunsch, Energie­sicherheit und Resilienz zu erhöhen, die Stärkung des Innovations­standortes Deutschlands und natürlich den Klimaschutz. Das Gesetz werde dazu führen, „dass wir in Deutschland unsere Heizungen modernisieren“, betonte Bundes­bauministerin Klara Geywitz (SPD) auf der Pressekonferenz. Es werde aber nicht dazu führen, dass Menschen gezwungen seien, ihr Haus zu verkaufen, weil sie sich nicht an die Anforderungen halten könnten. Es gebe großzügige Übergangs­fristen und Ausnahmen. Zu den nicht mehr gewollten Gasheizungen sagte sie: „Das wird irgendwann so teuer sein, dass das niemand mehr macht.“ Im vergangenen Jahr habe es eine akute Gaspreiskrise gegeben, der Gaspreis sei mit Milliarden subventioniert worden, und dennoch seien 600.000 neue Gasheizungen in Deutschland eingebaut worden. Das solle für die Zukunft verhindert werden.

Förderprogramm zum Gesetz

Damit das Gesetz auch sozialverträglich ist, sei auch ein Förderprogramm aufgelegt worden, berichtet Geywitz weiter. Es seien Ausnahmen geschaffen worden, etwa für Wohngeld­empfänger und Empfänger des Kinderzuschlags und des Bürgergelds, führte Habeck aus. „Die werden von den Pflichten ausgenommen.“ Gleichzeitig gebe es verschiedene Förderungen und „Klimaboni“, die ihnen dennoch einen Anreiz schaffen sollten. Solche gebe es auch für nicht ausgenommene Menschen, wenn sie das Gesetz schneller umsetzten als gefordert. Es habe in der Koalition allerdings keine Verständigung auf eine Einkommens­prüfung bei Förderungen gegeben, so Habeck etwas enttäuscht. Finanziert wird das Förderprogramm demnach aus dem Klima- und Transformations­fonds.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In der Vergangenheit hatte Habeck die Bedeutung einer sozialen Staffelung bei der Förderung des Heizungs­austauschs betont. Er sagte im März, junge Familien, die wenig Geld hätten, und Rentner, die eine knappe Rente hätten, müsse man anders unterstützen als den „Millionär, der schon drei Villen hat“.

RND/hsc/mit dpa