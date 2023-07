Mehr Fälle häuslicher Gewalt gemeldet - Faeser fordert striktes Vorgehen

Berlin. Im vergangenen Jahr sind in Deutschland deutlich mehr Fälle häuslicher Gewalt gemeldet worden. 2022 registrierten die Behörden 157.550 Fälle von Gewalt in Partnerschaften, wie die Deutsche Presse-Agentur erfuhr. Das entspricht 432 Fällen pro Tag. Zuvor hatte die „Bild am Sonntag“ berichtet. 2021 waren es 144.044 Fälle. Der Anstieg liegt bei 9,4 Prozent. Rund 80 Prozent der Opfer waren Frauen. 78 Prozent der Verdächtigen waren Männer. 40 Prozent der Täter waren Ex-Partner, 60 Prozent aktuelle Partner.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) forderte ein striktes Vorgehen bei Gewaltfällen in der Partnerschaft. „Gewalttäter dürfen nicht schnell wieder vom Radar verschwinden. Sie müssen nach dem ersten gewaltsamen Übergriff aus der Wohnung verwiesen werden“, sagte sie der „Bild am Sonntag“. „Und das muss konsequent kontrolliert werden, damit Täter nicht schnell wieder zurückkehren. Jede Betroffene muss sich sicher fühlen können vor erneuter Gewalt.“ Gewalt gegen Frauen dürfe nicht als privates Schicksal abgetan werden.

Hauptstadt-Radar Persönliche Eindrücke und Hintergründe aus dem Berliner Regierungsviertel. Immer dienstags, donnerstags und samstags. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Bundesweites Lagebild zu häuslicher Gewalt wird am Dienstag vorgestellt

Bei Körperverletzungen oder massiven Bedrohungen können Gerichte es dem Täter nach dem Gewaltschutzgesetz zum Beispiel untersagen, in die gemeinsame Wohnung zu gehen oder sich der Wohnung des Opfers zu nähern.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Faeser, Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) und der Präsident des Bundeskriminalamts (BKA) Holger Münch stellen am Dienstag in Berlin das bundesweite Lagebild zum Thema häusliche Gewalt vor.

Faeser appellierte außerdem an Opfer häuslicher Gewalt, die Taten häufiger anzuzeigen. „Es ist unerträglich, wenn Betroffene von häuslicher Gewalt aus Scham schweigen. Wir müssen sie stärken, die Taten anzuzeigen, damit mehr Täter strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden können“, sagte sie.

Paus: Bundesregierung wird Gesamtstrategie gegen Gewalt erarbeiten

„Jede Stunde erleiden durchschnittlich 13 Frauen Gewalt in der Partnerschaft“, sagte Familienministerin Paus. „Fast jeden Tag versucht ein Partner oder Ex-Partner, eine Frau zu töten. Fast jeden dritten Tag stirbt eine Frau durch ihren derzeitigen oder vorherigen Partner.“ Häusliche Gewalt sei alltägliche Realität in Deutschland, sagte die Grünen-Politikerin

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Es ist ein furchtbarer Gedanke, dass das eigene Zuhause zu einem Ort des Schreckens werden kann. Gewalt in den eigenen vier Wänden betrifft viele Frauen, aber auch Kinder und Pflegebedürftige“, sagte Faeser dazu. Es gehe um Schläge und Misshandlungen, aber auch um Stalking und Psychoterror.

Paus ergänzte: „Die Bundesregierung wird eine Gesamtstrategie gegen Gewalt erarbeiten, Prävention von Gewalt wird ein wichtiger Bestandteil der Strategie sein.“ Noch immer gebe es Lücken im Unterstützungsangebot für Gewaltopfer.

RND/nis/dpa