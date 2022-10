Halle gedenkt der Opfer nach Anschlag auf Synagoge

Vor drei Jahren hatte ein bewaffneter Mann versucht, in eine Synagoge in Halle einzudringen. Als es ihm nicht gelangt, tötete er eine Passantin und einen Gast in einem Döner-Imbiss, weitere Personen wurden verletzt. Mit mehreren Veranstaltungen soll nun den Opfern gedacht werden.

Halle. Drei Jahre nach dem Anschlag auf eine Synagoge in Halle wird am Sonntag erneut mit zahlreichen Veranstaltungen und Gesten der Opfer gedacht. Auf dem Hof der Synagoge ist um 12.00 Uhr laut Stadtverwaltung eine Gedenkzeremonie geplant. Zum Zeitpunkt des Beginns des Anschlags um 12.03 Uhr sollen überall in der Stadt die Kirchenglocken läuten. In der Synagoge soll es eine Schweigeminute geben. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) hatte angekündigt, eine Rede halten zu wollen.

Am 9. Oktober 2019 hatte ein schwer bewaffneter Attentäter versucht, am höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur in die Synagoge in Halle einzudringen. Als ihm das nicht gelang, erschoss er davor eine 40 Jahre alte Passantin und in einem nahen Döner-Imbiss einen 20 Jahre alten Gast. Auf seiner Flucht verletzte der Attentäter zahlreiche weitere Menschen, ehe er von der Polizei gefasst wurde. Der heute 30 Jahre alte Deutsche hat die Taten eingeräumt. Das Oberlandesgericht Naumburg verurteilte ihn 2020 zu lebenslanger Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung.

Scholz: „Rechtsextremismus in jeder Form entschlossen zu bekämpfen“

Kanzler Olaf Scholz und weitere Bundespolitiker haben anlässlich des dritten Jahrestags an den Anschlag auf eine Synagoge in Halle erinnert. „Dieser Jahrestag mahnt uns, nie wegzuschauen“, schrieb Scholz (SPD) am Sonntag auf Twitter. „Wir gedenken der Opfer und bekräftigen, Rechtsextremismus in jeder Form entschlossen zu bekämpfen.“

„Nichts kann die Tat ungeschehen machen, aber wir ziehen unsere Lehren“, schrieb Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) auf Twitter. „Wir wollen, dass Jüdinnen und Juden in Deutschland sicher und angstfrei leben können und schützen sie.“

Die Vize-Bundestagspräsidentin Katrin Göring-Eckardt schrieb ebenfalls beim Kurznachrichtendienst, ihre Gedanken seien bei den Opfern sowie bei allen, die weiter mit den Folgen kämpften. Rechter Terror bleibe die größte Gefahr im Land und brauche „unsere volle Gegenwehr“, so die Grünen-Politikerin. Ähnlich äußerte sich auch der Fraktionschef der Linken im Bundestag, Dietmar Bartsch.

Justizminister Marco Buschmann (FDP) betonte via Twitter, dass es nicht ausreiche, erst Übergriffe und Mord zu bekämpfen. Es müsse entschieden gegen Verschwörungsglauben und die Ressentiments vorgegangen werden, die den Boden für solche Taten bereiteten.

RND/dpa/no