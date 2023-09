Razzien in zehn Bundesländern gegen Neonazigruppe Hammerskins Deutschland

Berlin. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat den rechtsextremistischen Verein Hammerskins Deutschland sowie seine regionalen Ableger und die Teilorganisation Crew 38 verboten. Wie das Bundesinnenministerium am Dienstag mitteilte, durchsuchten Einsatzkräfte der Polizei am frühen Morgen Wohnungen von 28 mutmaßlichen Mitgliedern des Vereins in zehn Bundesländern: Bayern, Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Thüringen.

Ziel der Razzia sei gewesen, das Vereinsvermögen zu beschlagnahmen, berichtete der NDR. Weiter heiße es vom Bundesinnenministerium, dass sich die Hammerskins gegen die verfassungsmäßige Ordnung und gegen den Gedanken der Völkerverständigung stellen. Der Verfassungsschutz stufe den Verein als gewaltorientiert ein.

Die Hammerkins haben eine seit Jahrzehnten gefestigte Struktur und sind bisher vor allem in der rechtsextremen Musikszene aktiv gewesen. Bundesweit gehen die Behörden von rund 120 Mitgliedern aus, so der NDR.

