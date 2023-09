Faeser verbietet Hammerskins: Das steckt hinter dem militanten Neonazi-Netzwerk

Berlin. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat die Neonaziorganisation Hammerskins verboten. Wer sind diese Rechtsextremen?

Woher stammen die Hammerskins?

Die Hammerskins sind keine rein deutsche Gruppe, sondern eine global in mehreren Ländern organisierte neonazistische Kaderorganisation. Gegründet wurden die Hammerskins 1986 von zwei Neonazis im US-Bundesstaat Texas. Die US-Antidiskriminierungsorganisation Anti Defamation League bezeichnet die Hammerskins als bestorganisierte Neonazi-Skinhead-Gruppe in den USA. Von dort aus breitete sich das Netzwerk der Hammerskins rasch international aus. Hammerskin-„Divisionen“ existieren oder existierten unter anderem in mehreren europäischen Ländern, Australien und Neuseeland. In Deutschland sind die Hammerskins bereits seit Anfang der 1990er Jahre aktiv.

Was unterscheidet die Hammerskins von anderen Neonazi-Organisationen?

Die Hammerskins verstehen sich als Kaderorganisation. Während andere rechtsextreme Organisationen darauf setzen, möglichst viele Mitglieder zu gewinnen und dabei keine besonderen Voraussetzungen für die Mitgliedschaft aufstellen, wollen die Hammerskins nur eine militante, gewaltbereite Elite der internationalen Neonazi-Skinhead-Szene repräsentieren. Interessenten müssen sich zunächst als Anwärter beweisen und einen mehrstufigen Aufnahmeprozess durchlaufen, bevor sie als vollwertige Mitglieder betrachtet werden. Durch ihre strengen Aufnahmeprozesse, den hierarchischen Aufbau, die große Verschwiegenheit und ihr gewalttätiges Auftreten erinnern die Hammerskins an kriminelle Rockergruppen. Wie das militante weltweite Neonazi-Netzwerk Blood and Honour (in Deutschland verboten), konzentrieren sich auch die Hammerskins auf das Organisieren von Konzerten und das Geschäft mit rechtsextremer Musik.

Durch welche Gewalttaten sind die Hammerskins bislang aufgefallen?

Besonders in den USA gibt es seit den 1980er Jahren eine lange Liste an schweren Gewalttaten durch Mitglieder der Hammerskins. In den 1990er Jahren ermordeten Hammerskins dort mehre Schwarze und verwüsteten Synagogen. „Einige ihrer Mitglieder wurden verurteilt, weil sie Angehörige von Minderheiten belästigt, geschlagen oder ermordet haben“, resümiert die Anti Defamation League. Im Jahr 2012 erschoss ein Hammerskin-Mitglied bei einem rassistischen Anschlag auf einen Sikh-Tempel im US-Bundesstaat Wisconsin sechs Menschen.

Welche Aktivitäten der Hammerskins gibt es in Deutschland?

Die deutschen Hammerskins haben zeitweise szeneinterne Publikationen herausgegeben und organisieren Rechtsrockkonzerte. Eine Reihe bekannterer Rechtsrockbands wird zumindest dem Umfeld der Hammerskins zugerechnet. Laut Angaben des Bundesamtes für Verfassungsschutz wurde die größte europäische organisationsübergreifende Kampfsportveranstaltung in der rechtsextremistischen Szene, der „Kampf der Nibelungen“ erstmalig im Jahr 2013 unter dem Namen „Ring der Nibelungen“ von Mitgliedern der Hammerskins aus dem südwestdeutschen Raum ins Leben gerufen wurde. Neben führenden Neonazis aus Dortmund auch Hammerskin-Funktionäre für die Organisation und Durchführung der Veranstaltungen verantwortlich. In den vergangenen Jahren wurden diese Kampfsportveranstaltungen regelmäßig von den Behörden verboten.

Eine Verwurzelung der Hammerskins in der Kampfsportszene beobachtet auch Daniel Trepsdorf, Rechtsextremismusexperte und Leiter des Demokratiezentrums Westmecklenburg. „Auch in Mecklenburg-Vorpommern sind die Neonazis der ‚Hammerskins Deutschland‘ aktiv und verbreiteten menschenfeindliche Propaganda und Angst mit ihrem martialischen Auftreten. Insbesondere die Kampfsport- und Mixed-Martial-Art-Szene wird in Teilen seit Jahren von dieser Gruppierung dominiert“, sagte Trepsdorf dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Mitglieder der Hammerskins traten in der Vergangenheit auch als Sicherheitspersonal bei rechtsextremen Veranstaltungen auf.

Dem geheimen Charakter der Hammerskins entsprechend finden viele Aktivitäten des Neonazi-Netzwerks im Verborgenen statt. Die Hammerskins gelten aber als sehr gut vernetzt in der deutschen und internationalen Neonazi-Szene. Auch enge Verbindungen von Hammerskins zum rechtsterroristischen NSU sind bekannt. Wie die Journalistin Andrea Röpcke berichtet, schrieb das Bundeskriminalamt 2012 in einem vertraulichen Papier, dass gegen mehr als die Hälfte der deutschen Hammerskins Ermittlungsverfahren eingeleitet worden seien.

Wie viele Mitglieder der Hammerskins gibt es in Deutschland?

Laut Behördenangaben haben die nun verbotenen Hammerskins in Deutschland etwa 130 Mitglieder. Es sollen bundesweit 13 regionale „Chapter“ des Neonazi-Netzwerks bestehen. Durchsucht wurden am Dienstagmorgen die Wohnungen von 28 Mitgliedern der Hammerskins in zehn Bundesländern: Bayern, Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Thüringen und dem Saarland. Die Razzia richtete sich dem Vernehmen nach nur gegen mutmaßliche Führungsfiguren.

Weshalb hat das Bundesinnenministerium die Hammerskins verboten?

Der Verein agiere gegen die verfassungsmäßige Ordnung, gegen den Gedanken der Völkerverständigung, hieß es zur Begründung des Verbots. Zudem liefen Zweck und Tätigkeit der Vereinigung den Strafgesetzen zuwider. Bei Konzertveranstaltungen der Gruppe würden auch Nicht-Mitglieder mit rechtsextremistischem Gedankengut ideologisiert. Mitglieder der Vereinigung sind auch in der Kampfsportszene aktiv. Nach Angaben aus Sicherheitskreisen boten sie sich als Sicherungsdienst für rechtsextremistische Veranstaltungen an.

Bei den Vorbereitungen für das Verbot haben Bund und Länder nach Angaben des Ministerium über ein Jahr lang zusammengearbeitet. Auch mit US-Partnerbehörden sei kooperiert wurden.

Was ist die ebenfalls verbotene Crew 38?

Die Crew 38 gilt als Vorfeldorganisation der Hammerskins – quasi eine weniger elitäre Erweiterung der Neonazi-Organisation mit weniger strengen Aufnahmekriterien.

Welche Erkennungszeichen der Hammerskins gibt es?

Das Logo der Hammerskins besteht aus zwei gekreuzten Hämmern auf einem Zahnrad – übernommen wurde es mit kleineren Anpassungen von den fiktiven Faschisten aus dem Pink-Floyd-Film „The Wall“ von 1982. Das Motto des Neonazi-Netzwerks ist „Hammerskins forever, forever Hammerskins“ – auch die Abkürzung „HFFH“ wird etwa als Tätowierung oder auf Kleidungstücken genutzt.

Mit Material der dpa.