Handwerkspräsident: Der Weg für Fachkräfte nach Deutschland ist voller Schlaglöcher

Der Zentral­verband des Deutschen Handwerks (ZDH) hat vor der Bundestags­beratung des neuen Fachkräfte­einwanderungs­gesetzes weitere bürokratische Erleichterungen bei der Anwerbung von Arbeitskräften gefordert. „Damit die neuen Regelungen in den Betrieben greifen, muss das Zuwanderungs­recht entbürokratisiert werden“, sagte der Präsident Jörg Dittrich dem Redaktions­Netzwerk Deutschland (RND).

„Stattdessen machen die vielen neuen Regelungen das Aufenthaltsrecht sogar noch komplizierter“, betonte er mit Blick auf das Gesetz, das die Einführung eines Punktesystems beinhaltet. Das sei ein Grund für die Überlastung der Ausländer­behörden, die die „ganzen komplizierten Regelungen“ administrieren müssten.

Deutschland ist nicht attraktiv für Zuwanderer

Dittrich pochte auf eine Verkürzung der Visaverfahren und eine Entlastung der Ausländerbehörden. „Die Visaverfahren dauern weiter zu lange, die Ausländer­behörden sind überlastet, und noch wird in Deutschland keineswegs eine Willkommens­kultur in der Weise gelebt, die Deutschland für Zuwanderer attraktiver erscheinen lässt“, fügte der Verbandschef hinzu. Zwar zeige das neue Gesetz grundsätzlich in die richtige Richtung, aber „der Weg ist immer noch mit zu vielen Beschwernissen und Schlaglöchern gepflastert, als dass er von Zuwanderern in der erhofften Größenordnung auch genommen wird“.

Es fehlen konkrete Beratungs- und Unterstützungsangebote für kleine Unternehmen

Am Donnerstag berät der Bundestag in erster Lesung über das Fachkräfte­einwanderungs­gesetz der Bundesregierung. Die Ampel will mehr Fachkräfte aus dem Ausland nach Deutschland holen und unter anderem eine Chancen­karte auf Basis eines Punktesystems einführen. Bei der Beantragung des Arbeitsvisums über das Punktesystem sollen die Kriterien Sprach­kenntnisse, Berufs­erfahrung, Alter und Deutschland-Bezug berücksichtigt werden.

Dittrich mahnte Hilfsangebote für kleine und mittlere Handwerks­unternehmen bei der Suche nach Fachkräften sowie bei deren Integration an. Es fehlten konkrete Beratungs- und Unterstützungs­maßnahmen bei der Rekrutierung von Fachkräften sowie bei Wohnungssuche, Behördengängen oder der Beantragung von Sozial­versicherungen, sagte der Handwerks­präsident. „Bei all diesen Punkten muss nachgebessert werden, damit über Zuwanderung dann auch tatsächlich ein nennenswerte Zahl an Menschen zur Fachkräfte­sicherung gewonnen werden kann.“