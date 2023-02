Die Stadt Hannover setzt auf Kommunikation: Nach Gesprächen mit Oberbürgermeister Belit Onay pausiert die Letzte Generation kurzzeitig ihre Klimaproteste in der niedersächsischen Landeshauptstadt. Hannover prüfe nun, wie die Forderungen der Gruppe unterstützt werden können, schreibt Onay.

Hannover. Die Letzte Generation setzt ihre Proteste in Hannover in den kommenden zwei Tagen aus. Grund sind nach Angaben der Klimaaktivisten Gespräche mit der Stadt. Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) kündigte in den sozialen Medien an zu prüfen, in welcher Form die Landeshauptstadt die Forderung der Letzten Generation nach einem Gesellschaftsrat im Bund unterstützen kann.