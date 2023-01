Hans-Georg Maaßen (CDU): „Ich vertrete die Positionen des Grundsatzprogramms der CDU“

Regierungsbildung gescheitert – Bulgarien nimmt Kurs auf Neuwahlen

Im Frühjahr werden die Bürgerinnen und Bürger Bulgariens zum fünften Mal innerhalb von zwei Jahren an die Wahlurnen gerufen. Bis dahin regiert ein Übergangskabinett, auf das der Präsident großen Einfluss hat. So nimmt das Land Kurs auf den Bau eines neuen AKW, und man konnte sich nach langem Streit auf ein erstes militärisches Hilfspaket für die Ukraine einigen. Zuvor hatte es bereits heimlich Hilfen in Milliardenhöhe gegeben.