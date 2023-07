Parteiausschluss von Maaßen: Der CDU-Vorstand sollte nicht klein beigeben

Berlin. Dass es so kommen kann, war von Anfang an klar: Das vom CDU-Bundesvorstand eingeleitete Parteiausschlussverfahren gegen Hans-Georg Maaßen ist in der ersten Instanz gescheitert. Befasst hatte sich mit der Causa Maaßen das Kreisparteigericht der CDU in Thüringen. Der Landesverband ist einer von denen in der CDU, die vergleichsweise weit rechts stehen. Maaßen genießt dort einigen Rückhalt. Das Nein zu seinem Ausschluss kommt deshalb nicht überraschend.

Der CDU-Bundesvorstand, der das Ausschlussverfahren gegen den früheren Verfassungsschutzpräsidenten im Februar 2023 eingeleitet hatte, sollte nun nicht klein beigeben. Stattdessen sollte er das Verfahren durch die Instanzen weiterverfolgen. Über dem Kreisparteigericht stehen noch ein Landes- und Bundesparteigericht, die für Beschwerden gegen eine Entscheidung der jeweils unteren Instanz angerufen werden können.

Maaßen fällt durch Verbreitung von Verschwörungserzählungen auf

An den guten Gründen für den Ausschluss Maaßens aus der CDU hat sich nichts geändert: Seit der Corona-Pandemie fällt Maaßen durch die Verbreitung von Verschwörungserzählungen auf, bewegte sich in der Szene der „Querdenker“ und Impfgegner und sprach sich für ein „Covid-Impfverbot“ aus.

Der frühere Verfassungsschützer hat sich in den vergangenen Jahren erkennbar einer Szene angenähert, die in Teilen von seinem ehemaligen Arbeitgeber beobachtet wird. Auf ihn angesprochen, schütteln alte Mitarbeitende Maaßens heute den Kopf. Die Werteunion – jener Verein weit am rechten Rand der Unionsparteien, dem Maaßen vorsteht – blinkt immer wieder in Richtung AfD.

Wenn die CDU es ernst meint mit der Brandmauer nach rechts und ihrer Abgrenzung von der AfD, dann sollte sie sich weiterhin dafür einsetzen, dass Hans-Georg Maaßen kein Teil von ihr bleibt. Dass das ein langer und steiniger Weg zu werden droht, muss dem Parteivorstand im Vorfeld klar gewesen sein.