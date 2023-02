Anwalt sieht versehentliche Legalisierung von LSD-Derivaten durch Gesundheitsminister Karl Lauterbach

Rede vor dem Königsschloss in Warschau

Biden: Kiew steht stolz und frei – Warnung an Putin vor Angriff auf Nato

Der US-Präsident ist nach einem überraschenden Besuch in Kiew weiter nach Polen gereist. Dort bekräftigte er das Engagement der USA für die europäischen Nato-Verbündeten. In seiner Rede sagte er, die Unterstützung Kiews werde nicht versiegen. Biden widersprach Putins Aussage, der Westen trage die Verantwortung für den Krieg in der Ukraine.