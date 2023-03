Hausärzte dürfen weiter Cannabis verschreiben – Einschränkungen vom Tisch

Berlin. Anders als befürchtet werden die Möglichkeiten zur Verschreibung von medizinischem Cannabis doch nicht massiv eingeschränkt. Der Gemeinsame Bundesausschuss von Kassen, Ärzten und Kliniken (G-BA), das oberste Entscheidungsgremium der gesetzlichen Krankenversicherung, ließ am Donnerstag ursprüngliche Überlegungen fallen, nach denen eine Verordnung von Medizinalcannabis durch Allgemeinärzte und Allgemeinärztinnen ausgeschlossen werden sollte.

Danach hätten je nach medizinischer Indikation nur noch bestimmte Fachärztinnen und Fachärzte Cannabis verschreiben dürfen, wobei auch der gesamte Genehmigungsprozess deutlich restriktiver gestaltet werden sollte. Nun bleibt es aber dabei, dass auch künftig alle Ärztinnen und Ärzte Cannabis verordnen dürfen.

Neue Einschränkung: Fertigarzneimittel mit Cannabis künftig Vorrang vor Blüten

Nur in einem Punkt gibt es eine Einschränkung: Künftig haben bei der Verordnung cannabishaltige Fertigarzneimittel mit synthetischem THC einen gewissen Vorrang vor Cannabis in Form von getrockneten Blüten oder Extrakten. Der Arzt oder die Ärztin muss zunächst prüfen, ob in dem konkreten Fall Cannabisfertigarzneimittel infrage kommen. Ist das nicht der Fall und es werden Blüten oder Extrakte verordnet, muss das gegenüber der Krankenkasse begründet werden.

Argumentiert wird, dass Blüten und Extrakte schwerer zu dosieren seien und es daher ein Sicherheitsrisiko gebe. „Der Gemeinsame Bundesausschuss hatte hier zwischen dem Bestreben, schwerkranken Menschen mit einer zusätzlichen Therapieoption zu helfen, und der notwendigen Arzneimitteltherapiesicherheit abzuwägen“, erklärte G-BA-Chef Josef Hecken anschließend.

Erleichterter Zugang für Palliativpatienten

Auch das Genehmigungsverfahren durch die Kassen bleibt im Wesentlichen unverändert. Wie bisher ist nur bei der Erstverordnung von Cannabis sowie einem grundlegender Therapiewechsel eine Genehmigung notwendig. Bei Folgeverordnungen, Dosisanpassungen oder der Wechsel zu anderen getrockneten Blüten oder zu anderen Extrakten muss die Kasse nicht erneut zustimmen. Weiterhin gilt, dass die Genehmigung nur in „begründeten Ausnahmefällen“ versagt werden darf.

Bei totkranken Patientinnen und Patienten, die palliativ versorgt werden, gelten weiterhin erleichterte Regeln. Neu ist, dass der Genehmigungsvorbehalt der Kassen gänzlich entfällt, wenn das Cannabisarzneimittel innerhalb der „Spezialisierten Ambulanten Palliativversorgung“ verordnet wird. In diesem Rahmen werden Menschen betreut, die nur noch eine sehr kurze Zeit zu leben haben und aufwändig versorgt werden müssen.

Medizinalcannabis kommt unter anderem bei chronischen Schmerzen, Epilepsie sowie Angst- oder Schlafstörungen in Frage. Valide wissenschaftliche Belege für eine Wirkung fehlen allerdings oft. Der zunächst geplante Ausschluss von Allgemeinmedizinern bei der Verordnung war in der Branche breit kritisiert worden, weil es sich oft um Palliativpatienten handelt, die in der Regeln von Hausärzten betreut werden.