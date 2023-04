Berlin. Vor dem Hintergrund der Debatte um eine Notaufnahme­gebühr haben die Hausärzte eine bessere Steuerung der Patientinnen und Patienten durch das Gesundheits­wesen gefordert. „Dass wir in Deutschland ein Problem mit der unkoordinierten Inanspruch­nahme von ärztlichen Leistungen haben, ist offensichtlich. Das betrifft die Notaufnahmen, aber auch viele Arztpraxen“, sagte der Bundes­vorsitzende des Deutschen Hausärzte­verbandes, Markus Beier, dem Redaktions­Netzwerk Deutschland (RND). „Das ist nicht die Schuld der Patientinnen und Patienten, sondern ein System­versagen“, fügte er hinzu. „Wer die Menschen allein in ein Labyrinth schickt, darf sich nicht wundern, wenn sie am falschen Ende heraus­kommen“, sagte der Hausärztechef.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Können wir uns nicht mehr leisten“

„Wir erleben immer wieder, dass Patientinnen und Patienten sich in dem immer komplexer werdenden Gesundheits­wesen schlichtweg nicht zurecht­finden“, sagte der Mediziner. Viele irrten dann von einer Anlaufstelle zur nächsten. „Das kostet viel Geld, bindet die knappen ärztlichen Ressourcen und verzögert nicht selten dringend notwendige Therapien“, so der Mediziner. Das werde man sich in Zukunft nicht mehr leisten können. „Bevor die Patientinnen und Patienten zur Kasse gebeten werden, sollte man zunächst einmal die strukturellen Defizite anpacken“, verlangte er mit Blick auf die Forderung von Kassenärztechef Andreas Gassen, von Patientinnen und Patienten eine Gebühr zu erheben, wenn sie ohne telefonische Ersteinschätzung selbst in die Notaufnahme gehen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Beier plädierte für ein sogenanntes Hausarzt­modell, bei dem ein Allgemein­mediziner immer der erste Ansprech­partner ist und die Koordination der medizinischen Versorgung übernimmt. An der sogenannten hausarzt­zentrierten Versorgung nehmen nach seinen Angaben bereits knapp 8,5 Millionen Versicherte freiwillig teil. Studien hätten ergeben, dass dieses System die Zahl der Krankenhaus­einweisungen reduziere. Auch viele Fälle in den Notaufnahmen nachts und am Wochenende resultieren daraus, dass Symptome zuvor zu lange nicht richtig eingeordnet worden seien. „Wenn Menschen eine feste Hausärztin oder Hausarzt haben, die oder der sie kontinuierlich versorgt, dann würde das das System schon einmal deutlich entlasten“, sagte Beier.