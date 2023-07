Haushalt 2024 in Grafiken: Mit so viel Geld planen die einzelnen Ressorts

Das Bundeskabinett hat am Mittwoch den Regierungsentwurf für den Bundeshaushalt 2024 beschlossen. Eins wird deutlich: Der Haushalt im kommenden Jahr wird deutlich entschlackt, die Ausgaben sollen im Vergleich zum laufenden Jahr um 30,6 Milliarden auf 445,7 Milliarden Euro sinken. Nach krisenbedingten Mehrausgaben der Vorjahre soll ein Sparkurs eingeschlagen und die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse eingehalten werden. Finanzminister Christian Lindner (FDP) erklärte, dass man einen Haushaltsentwurf beschlossen habe, „der die finanzpolitischen Realitäten anerkennt“.

Bei der Betrachtung der einzelnen Ressorts fällt auf, dass vor allem bei der Finanzverwaltung am meisten gespart werden soll. Hierauf entfällt im Jahr 2024 mit 20,9 Milliarden Euro nur noch rund die Hälfte (−51 Prozent) dessen, was 2023 für das Ressort veranschlagt wurde. Der Bereich Gesundheit soll um 34 Prozent auf 16,2 Milliarden Euro gekürzt werden. Und auch das Ressort Wirtschaft und Klimaschutz muss mit weniger Geld auskommen, hier stehen im kommenden Jahr 11,0 Milliarden Euro zur Verfügung, was einen Rückgang um 25 Prozent bedeutet.

In fast allen Ressorts wird gespart, einzig die Ministerien Justiz, Arbeit und Soziales, Verteidigung sowie Digitales und Verkehr werden finanziell etwas aufgestockt. Auch dem Deutschen Bundestag steht im kommenden Jahr mehr Geld zur Verfügung. Spitzenreiter wird 2024 das Ressort Arbeit und Soziales sein, das mit 171,7 Milliarden Euro planen kann.

Lindner pocht auf Einhaltung der Schuldenbremse

Schaut man sich die vergangenen Jahre an, wird deutlich, dass in den beiden großen Koalitionen von 2014 an die sogenannte schwarze Null eingehalten wurde. In der zweiten Koalition aus Union und SPD („Merkel IV“) war das allerdings nur noch in der ersten Hälfte der Legislaturperiode möglich. Für den Haushalt 2020 musste der damalige Finanzminister Olaf Scholz (SPD) coronabedingt deutlich mehr Schulden machen. Hier stiegen die Ausgaben im Jahr 2021 auf die Rekordneuverschuldung von 215,4 Milliarden Euro an. Danach gingen die Mehrausgaben wieder zurück. Unter dem derzeitigen Finanzminister Lindner sogar auf vergleichsweise geringe 16,6 Milliarden Euro, die an Neuverschuldung für das kommende Jahr vorgesehen sind.

Lindner betonte, dass der Entwurf für alle Beteiligten ein großes Stück Arbeit gewesen sei. Der „Krisenmodus expansiver Staatsfinanzen“ werde nun beendet, sagte der FDP-Politiker. Das sei nicht nur Vorgabe der Verfassung, sondern ein „Gebot ökonomischer Klugheit, Ausdruck des Verantwortungsgefühls gegenüber kommenden Generationen und ein Signal über die deutschen Grenzen hinaus“.

Nach Ansicht des Finanzministers müsse der Konsolidierungskurs in den kommenden Jahren entschieden fortgesetzt werden. Es gelte, zuerst wieder Freiheitsräume im Haushalt zu schaffen, so Lindner.

