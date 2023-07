Hauskauf ohne Grunderwerbsteuer? Lindner will Ländern gesetzliche Möglichkeit eröffnen

Berlin. Könnte die Grunderwerbsteuer für Einfamilienhäuser oder die selbst genutzte Eigentumswohnung künftig sinken oder sogar ganz entfallen? Das wird nach einem Bericht der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ (FAZ) zufolge im Bundesfinanzministerium diskutiert. Die Zeitung schreibt, dass Wissenschaftler, Fachleute und zuständige Beamte aus dem Ministerium von Christian Lindner (FDP) einen 29-seitigen Diskussionsentwurf erstellt haben, nach dem die Bundesländer völlige Freiheit bei der Steuer auf den privaten Immobilienkauf zur Selbstnutzung erlangen würden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mit der vorgeschlagenen Neuregelung könnten die Länder frei entscheiden, ob sie den privaten Erwerb einer Immobilie geringer belasten oder sogar völlig steuerfrei machen, so die FAZ weiter. Die einzige Bedingung sei, dass die Immobilie zu eigenen Wohnzwecken genutzt werde. Die Länder könnten einen ermäßigten Steuersatz anbieten, der auch null betragen könnte. Der Steuersatz könnte auf einen bestimmten Betrag begrenzt werden oder unbegrenzt gelten. „Bei einem ermäßigten Steuersatz von null Prozent bis zu einer bestimmten Bemessungsgrundlage kann ein Land zudem die Wirkung eines Freibetrags erreichen“, zitiert die Zeitung aus dem Diskussionsentwurf.

Lindner: „Erspartes fließt beim Kauf an den Staat“

Bundesfinanzminister Lindner sprach sich in Bezug auf den FAZ-Bericht für die in dem Entwurf genannten Bedingungen aus. „Hohe Baukosten und Zinsen machen es Familien inzwischen fast unmöglich, Eigentum zu erwerben. Erspartes fließt beim Kauf an den Staat. Wir sollten den Ländern deshalb die gesetzliche Möglichkeit eröffnen, bei selbstgenutzten Immobilien auf die Grunderwerbsteuer zu verzichten“, schrieb er am Mittwoch auf Twitter.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Grunderwerbsteuer wird an die Bundesländer abgeführt. Im vergangenen Jahr betrug die Gesamtsumme laut Statistischem Bundesamt 17,12 Milliarden Euro. Am niedrigsten ist der Steuersatz aktuell in Bayern (3,5 Prozent). In anderen Bundesländern beträgt er zwischen 5 und 6,5 Prozent.

Bis zum September 2006 galt ein bundesweit einheitlicher Steuersatz von 3,5 Prozent. Dann jedoch wurde die Grunderwerbsteuer im Zuge der Föderalismusreform den Ländern zugeschlagen. Sie dürfen die Höhe seitdem individuell festlegen und machen davon Gebrauch.

Verband fordert mehr Steueranreize für Wohnungsbau

Nach Angaben des Bundesverbands deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen (GdW) geht neu gebauter Wohnraum deutlich zurück. Für ganz Deutschland rechnet der Verband mit einem Einbruch der Fertigstellungen auf 240.000 Wohnungen im laufenden Jahr und auf 214.000 neue Wohnungen im Jahr 2024. Das angestrebte Ziel der Bundesregierung waren 400.000 Wohnungen pro Jahr.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Um gegenzusteuern, fordert der GdW unter anderem eine verlässliche Förderung und mehr Steueranreize – beispielsweise durch ein Absenken der Grunderwerbsteuer. „Alle staatlichen Ebenen müssen jetzt gemeinsam und koordiniert agieren, um bezahlbares und klimaschonendes Wohnen für alle Menschen zu ermöglichen“, sagte GdW-Präsident Axel Gedaschko bei der Vorstellung der Jahresstatistik des Verbands am Montag in Berlin.

Laut dem GdW steht das bezahlbare Wohnen in Deutschland vor einer „nie dagewesenen Krise“. Ein Hauptgrund sind die gestiegenen Baupreise. Vergleiche man Mitte 2021 mit Ende 2023, würden sich die Gestehungskosten für eine Wohnung in einem angespannten Wohnungsmarkt um 38 Prozent, in einem entspannten Wohnungsmarkt um 29 Prozent verteuern. Konkret heißt das: Bei gleicher Investitionssumme könnten statt 100 Wohnungen nur noch 73 beziehungsweise 78 Wohnungen entstehen.

RND/nis/ja