Deutsche Krebshilfe fordert Verbot von kosmetischer Solariennutzung

An Hunderten öffentlichen Orten in den Niederlanden sind in diesem Sommer kostenlose Sonnencreme­spender aufgestellt worden. Die Menschen sollen sich damit besser vor Hautkrebs schützen können. Ein guter Ansatz, der laut Deutscher Krebshilfe aber nicht ausreicht. „Sonnencreme allein bietet keinen ausreichenden Schutz vor zu viel UV-Strahlung“, sagt der Vorstands­vorsitzende der Deutschen Krebshilfe, Gerd Nettekoven, dem Redaktions­Netzwerk Deutschland (RND).

„Sie ist zwar eine wichtige Ergänzung der anderen Sonnenschutz­maßnahmen, darf diese jedoch nicht ersetzen.“ Es brauche Aufklärung über die „weiteren und wesentlichen und wichtigen UV-Schutz­maßnahmen.“

An der Aktion in den Niederlanden beteiligt sich unter anderem auch ein Krankenhaus aus der Region. Der Vorstands­vorsitzende der Deutschen Krankenhaus­gesellschaft, Gerald Gaß, betrachtet die Sonnencreme­spender deshalb mit Spannung: „Sicherlich wird es interessant sein, die Ergebnisse in den Niederlanden zu prüfen“, sagt er dem RND. „Wichtiger aus unserer Sicht ist aber, dass die Früherkennung, die gerade in den Jahren der Pandemie zurückgegangen ist, wieder aktiver wahrgenommen wird.“ Früherkennung und Prävention von Hautkrebs seien zentrale Maßnahmen, um dieser Krankheit entschieden entgegenzutreten.

Deutsche Krebshilfe fordert: Keine Solarienbesuche aus kosmetischen Gründen

Auch Nettekoven mahnt Präventions­maßnahmen an – und nimmt dabei die Bundesregierung in die Pflicht. Gemeinsam mit der Arbeits­gemeinschaft Dermatologische Prävention fordert die Deutsche Krebshilfe „zum Schutz vor Hautkrebs ein Solarien­nutzungs­verbot zu rein kosmetischen Zwecken“. Des Weiteren appelliert Nettekoven an die Entscheidungs­träger in Berlin, bei „notwendigen Klima­anpassungs­maßnahmen den Schutz vor UV-Strahlung ebenso in den Blick zu nehmen wie den vor Hitze“. Bedingt durch den Klimawandel steigen in Deutschland die Sonnenschein­stunden und die Temperaturen, richtiger UV-Schutz werde damit „immer bedeutender“.

Ein Spender mit kostenlosem Sonnenschutz steht an einem Strand, um Besucher vor Sonnenbrand zu schützen. In den Niederlanden können Menschen in diesem Sommer an Hunderten Orten kostenlos Sonnencreme erhalten. © Quelle: Anp Dingena Mol/ANP/dpa

Nettekoven wies auch auf die Verantwortung der Kultus­ministerien hin. Demnach müsse „die Aufklärung über richtiges Verhalten in der Sonne ein fester Bestandteil des Lehrplans und somit des Unterrichts“ sein, fordert er. Ziel sei es dabei, dass gesunde Verhaltens­weisen selbstverständlich und alltäglich würden. „Dies bedeutet beispielsweise für die Hautkrebs­prävention, dass UV-Schutz verständlich und altersgerecht vermittelt wird und auch Spaß macht.“

UV-Strahlung ist der Deutschen Krebshilfe zufolge der größte Risikofaktor für das Entstehen von Hautkrebs. Der gehört zu den häufigsten Krebsarten. Die Deutsche Krebshilfe empfiehlt, die Mittagssonne zwischen 11 und 15 Uhr zu meiden und sich möglichst im Schatten aufzuhalten, sonnendichte Kleidung, eine Kopf­bedeckung und Sonnenbrille mit UV-Schutz zu tragen und die unbedeckten Körperstellen mit Sonnencreme (Lichtschutz­faktor (LSF) 30, UV-A- und UV-B Schutz, wasserfest und ohne Duftstoffe) einzureiben. 30 Minuten vor dem Aufenthalt im Freien sollte man sich eincremen und den Schutz nach zwei Stunden erneuern, jedoch deshalb nicht länger in der Sonne bleiben.