﻿Bundestag debattiert Long Covid und ME/CFS – und Betroffene schöpfen Hoffnung

Falkensee. Gespannt schauen am Donnerstag mehr als eine Million Menschen in Deutschland auf die Debatte, die ab 18.15 Uhr im deutschen Bundestag ansteht. Sperriger Titel des Themas: „ME/CFS-Betroffenen sowie deren Angehörigen endlich helfen – Für eine bessere Gesundheits- sowie Therapieversorgung, Aufklärung und Anerkennung“.

Eingebracht hat den Antrag die CDU/CSU-Fraktion. Dahinter verbirgt sich die Thematisierung einer Krankheit, für die es trotz so vieler Betroffener bis heute keine Behandlungsmethode, kein Medikament sowie bei weitem nicht ausreichend Fachärzte, die sich damit auskennen, gibt: das chronische Erschöpfungssyndrom oder auch chronisches Müdigkeitssyndrom.

Die WHO spricht von 17 Millionen Betroffenen allein in den Jahren 2020 und 2021 in Europa

Kämpften rund 300.000 Betroffene bis Anfang 2020 oft noch auf verlorenem Posten – um Anerkennung ihrer Krankheit und eine Behandlung, die hilft – hat sich die Situation im Laufe der Corona-Pandemie dramatisch verändert. Denn mit den Long-Covid-Erkrankten in Größenordnungen hat sich die Zahl der Betroffenen deutlich erhöht.

In Deutschland geht man von 1,15 bis 2,3 Millionen Menschen aus, teilt die Initiative „Nicht genesen“, die sich für Long-Covid-Erkrankte einsetzt, mit. Die WHO spricht von 17 Millionen Betroffenen allein in den Jahren 2020 und 2021 in Europa, rund 40 Prozent der Long-Covid-Betroffenen würden die Diagnosekriterien von ME/CFS erfüllen, heißt es weiter.

Die nun auf höchster politischer Ebene angesetzte Debatte ist längst überfällig, findet auch Martina Freisinger. Die junge Frau aus dem brandenburgischen Falkensee laboriert seit bald einem Jahr an gravierenden Long-Covid-Folgen, die ihr Leben und ihre Gesundheit erheblich einschränken. Nach überstandener Corona-Erkrankung mit milden Symptomen im März 2022 trat wenige Wochen später von einen auf den anderen Tag plötzlich das Erschöpfungssyndrom bei der 24-Jährigen auf.

Wie es ihr heute geht? „Das ist schwer zu beantworten“, sagt sie. Ihre Symptome würden mehrere Seiten Papier füllen, „genau wie die Liste von – oft nicht hilfreichen – Arzt- und Therapieterminen. Seit einer fehlgeschlagenen und vorzeitig beendeten Reha geht es mir schlechter.“

„Wo soll die Evidenz denn aber herkommen, wenn es kaum Forschung gibt?“

Zermürbend sei es, vor Fachärzten zu sitzen, „die kein Interesse an meiner Erkrankung haben“, berichtet sie von ihren Erfahrungen. Belastend sei es ebenso, „immer wieder von verzweifelten und waghalsigen (Selbst-)Heilungsversuchen anderer Betroffener zu hören und zu lesen und für Medikamente und Therapien oft selbst tief in die Tasche greifen zu müssen, weil die Krankenversicherung nicht zahlt“. Ein Grund dafür sei oft fehlende Evidenz.

„Wo soll die Evidenz denn aber herkommen, wenn es kaum Forschung gibt und Ärztinnen und Ärzte die Hände in den Schoß legen?“, bringt Freisinger eines der Grundprobleme – fehlende Forschung zur Krankheit – auf den Punkt. „Ich muss mir selbst helfen. Diese Erkenntnis tut weh. Als ich noch gesund war, hätte ich es nicht für möglich gehalten, dass Menschen in unserem Gesundheits- und Sozialsystem derart durchs Raster fallen können“, sagt sie ernüchtert.

Martina Freisinger aus Falkensee laboriert seit vieleln Monaten an Long Covid. © Quelle: Nadine Bieneck

In dieser Situation und ob aller erheblichen Einschränkungen auf ihr Leben und ihren Alltag nicht zu verzweifeln, sei schwer. Aufrecht erhalten ihren Optimismus „meine Selbsthilfegruppe und mein politischer Aktivismus“, sagt sie. Im Oktober 2022 rief sie in Falkensee gemeinsam mit Melanie Lafont Castillo die Selbsthilfegruppe für Betroffene des Long-Covid- oder Post-Vakzin-Syndroms ins Leben, die seitdem regelmäßig stattfindet.

Zudem engagiert sich Freisinger – die bis zu ihrer Erkrankung als Stadtverordnete für B90/Grüne aktiv ins politische Geschehen ihrer Heimatstadt involviert war – im Rahmen ihrer Möglichkeiten für die Wahrnehmung Long-Covid- und ME/CFS-Betroffener. Besonders wichtig sei ihr, so Freisinger, Verständnis für diese zu schaffen: „Wir sind schwer krank, auch wenn wir ,gut’ aussehen. Wir brauchen deshalb ein unterstützendes Umfeld, das nachfragt und dem wir nicht immer wieder erklären müssen, dass es uns nicht gut geht.“

ME/CFS ist schwere Erkrankung mit hochkomplexer Symptomatik, die die Lebensqualität der Betroffenen massiv einschränkt

Dass das Thema nun erstmals im Bundestag debattiert wird, sei deshalb so wichtig, weil es „ME/CFS zunächst mal als das in die gesellschaftliche Debatte bringt, was es ist: Eine schwere Erkrankung mit hochkomplexer Symptomatik, die die Lebensqualität der Betroffenen massiv einschränkt“, sagt Freisinger.

Der diskutierte Antrag nehme das Gesundheits- und Sozialsystem in die Pflicht, „angemessen darauf zu reagieren. Und er nimmt den Staat in die Pflicht, die klinische Erforschung der Erkrankung und möglicher Therapien angemessen finanziell zu fördern.“ Dies sei, so Martina Freisinger, bislang nicht der Fall. Ganz persönlich sagt sie zudem: „Für uns Betroffene ist die Debatte wichtig, weil wir uns dadurch endlich gehört fühlen, ein wenig Hoffnung auf Besserung keimen kann und sie uns mediale Aufmerksamkeit verschafft, die wir sonst nicht hätten.“

Ihr größter Wunsch: „Dass der Antrag der Union nicht von der Koalition abgeschmettert wird, sondern konstruktiv diskutiert und umgesetzt wird. Ich wünsche mir, dass die wenigen Expertinnen und Experten, die sich seit Jahren den Mund fusselig reden, Gehör finden und die finanziellen Mittel bekommen, die sie für ihre Forschung brauchen.“

Auch darauf, dass die Ärzteschaft Betroffene ernst nimmt, sich fortbildet „und nicht mit den Schultern zuckt, bloß weil es (noch) keinen vorgefertigten Heilungsweg gibt“, hoffe sie. „Und ich wünsche mir, dass Außenstehende begreifen, wie sehr wir Betroffenen leiden – auch wenn wir mal lachen.“

Die Krankheit sei schwerwiegend. „Wenn wir aber jedes Mal Bescheid sagen würden, wenn wir Schmerzen haben, erschöpft oder verzweifelt sind, kämen wir zu nichts anderem mehr. Im Zweifel fragt einfach nach, was wir brauchen, anstatt euch gar nicht mehr zu melden oder unnütze Ratschläge zu geben“, sagt sie.

Sandra Carius kämpft seit Monaten für Verbesserung der Situation ihres zwölfjährigen Sohnes

So wie Martina Freisinger geht es Sandra Carius aus dem an Falkensee angrenzenden Dallgow-Döberitz. Seit über einem Jahr ist ihr Sohn Jakob an ME/CFS erkrankt. Seit Monaten kann der Zwölfjährige nicht mehr zur Schule gehen. Sandra Carius kämpft für eine Verbesserung von Aufklärung und Versorgung der Betroffenen.

„Ich bin bei der Initiative ‚Nicht genesen Kids’ aktiv, war beteiligt an der Organisation der Aktion vor dem Bundestag. Leider kann ich selbst nicht hinfahren, werde die Debatte jedoch zu Hause anschauen“, sagt sie. Vor dem Bundestag plant die Initiative „Nicht genesen“ am Donnerstag von 10 bis 16 Uhr eine stille Visualisierung, stellt 400 Feldbetten mit Porträts Betroffener aus ganz Deutschland vor dem Reichstagsgebäude auf. Sie stehen stellvertretend für die vielen persönlichen Schicksale, die mit der Krankheit verbunden sind.

Den Antrag im Bundestag sieht Carius als Schritt in die richtige Richtung: „Es ist der erste Antrag, der auf Bundesebene gestellt wurde. Einige Inhalte darin stehen zwar schon im Koalitionsvertrag, die Umsetzung läuft jedoch sehr schleppend voran. Es ist wichtig, weiter Aufmerksamkeit auf das Thema zu lenken“, sagt sie. „Mir geht es darum, dass Betroffenen geholfen wird und die Versorgung endlich besser wird.“

Der zwölfjährige Jakob schreibt offenen Brief an Abgeordnete

Auch Sohn Jakob engagiert sich für Gehör in der Politik. Seinen offenen Brief schickte seine Mutter an alle Abgeordneten. „Seit mehr als einem Jahr habe ich eine Krankheit mit dem Namen ME/CFS. Erst konnte ich wegen der Schmerzen und dem schlimmen Krankheitsgefühl in meinem Körper plötzlich nicht mehr zum Sport und kaum zur Schule. Inzwischen kann ich gar nicht mehr zur Schule, selten einen Freund sehen, nichts unternehmen und bin fast nur zu Hause“, schreibt der Zwölfjährige darin.

Dass das Thema nun im Bundestags stattfindet, gibt auch Jakob Hoffnung: „Ich bitte Sie von Herzen um Unterstützung, weil ich mir nichts so sehr wünsche, als endlich wieder mein normales Leben zurück zu haben.“

Dieser Artikel ist zuerst in der „Märkischen Allgemeinen Zeitung“ erschienen.