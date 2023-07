Heide Simonis: die erste Frau im Ministerpräsidenten-Kosmos

Berlin. Sie sei am richtigen Moment an der richtigen Kurve gestanden, so hat Heide Simonis ihren politischen Aufstieg beschrieben. Und das war so nonchalant wie bitter. Frauen nämlich würden in Deutschland nur dann etwas, „wenn ein Mann aus der Kurve getragen wird“. So hatte es sich tatsächlich zugetragen in Schleswig-Holstein vor 30 Jahren: Der damalige Ministerpräsident und SPD-Chef Björn Engholm trat nach einer Kaskade der Barschel-Affäre, die nach der CDU auch die Sozialdemokraten erwischte, von seinen Ämtern zurück. Die SPD und die folgende Kanzlerkandidatur übernahm Rudolf Scharping, mit letztlich wenig Erfolg.

In Kiel rückte Engholms bisherige Finanzministerin Simonis auf - vor gerade mal 30 Jahren war sie die erste Frau auf dem Posten eines deutschen Regierungschefs. Und da blieb sie bis zu ihrem Rückzug 2005 die einzige unter lauter Männern. Simonis hat im „Spiegel“ einmal geschrieben, dass es eine Weile gedauert hat, bis die Herrenrunde sich daran gewöhnt hatte, neben den Herren Kollegen auch die Frau Kollegin anzusprechen. Im Bund wurde 2005 Angela Merkel Kanzlerin, in den Ländern dauerte es noch bis 2009, bis mit Christine Lieberknecht (CDU) in Thüringen wieder eine Frau in eine Staatskanzlei einzog. Heute werden drei der 16 Bundesländer, Rheinland-Pfalz, das Saarland und Mecklenburg-Vorpommern, von Frauen regiert.

Schlagfertige und konfliktfreudige Schnellrednerin

So zufällig wie es klingt, war Simonis‘ Weg nach oben dann auch nicht: Sie hatte sich, um im Bild zu bleiben, auch an die richtige Kurve gestellt. Und sie griff zu. Mit 26 war die Volkswirtin in die SPD eingetreten, mit 33 wurde sie Bundestagsabgeordnete, als Direktkandidatin des schleswig-holsteinischen Wahlkreises Rendsburg-Eckernförde. Dort schmiss sie sich auf die Finanzpolitik, machte sich einen Namen als schlagfertige Schnellrednerin und konfliktfreudige finanzpolitische Sprecherin ihrer Fraktion - damals auch keine Selbstverständlichkeit für eine Frau. Engholm, damals Regierungschef und oberster Pfeifenraucher der Republik, holte die Frau mit der Vorliebe für Hüte und Flohmärkte als Ministerin zurück nach Kiel. Der schätze sie als harte Verhandlerin: „Alle wussten, dass Heide Haare auf den Zähnen hat, wenn es um Geld geht“, so hat es Engholm dem NDR gesagt.

Als seine Nachfolgerin regierte Simonis erst alleine mit ihrer SPD - was vor 30 Jahren noch möglich war - und ab 1996 mit den Grünen. Simons war ein Erfolgsmodell für die SPD, sie galt als mögliche Kanzlerkandidatin, war undiplomatisch und unbequem, etwa mit der Forderung nach Steuererhöhung mitten im Wahlkampf. Bei der Landtagswahl im März 2005 ging Rot-Grün die Mehrheit knapp verloren. Simonis setzte auf eine Duldung einer rot-grünen Minderheitsregierung durch den Südschleswigschen Wählerverband (SSW). Eine große Koalition mit der CDU lehnte sie ab, sie hätte wohl den Ministerpräsidentensessel räumen müssen: „Und wo bleibe ich dabei?“ Dieser Satz ist Simonis lange nachgetragen worden als Beleg von Machtbesessenheit.

„Vorbild und Mutmacherin“

Ihr Amt verlor sie dennoch: In vier Wahlgängen fehlte jeweils eine Stimme, obwohl alle SPD, Grüne wie SSW Partner ihre Geschlossenheit beteuerten. Der so genannte „Heide-Mörder“ blieb unbekannt. Simonis kapitulierte und zog sich aus der Politik zurück. Ministerpräsident wurde der CDU-Verlegenheitskandidat Peter Harry Carstensen.

Simonis übernahm Posten bei Unicef und beim Kinderhilfswerk, sie ließ sich für die TV-Show „Let‘s Dance“ gewinnen, zog sich aber von dort zurück. 2014 machte sie ihre Parkinson-Erkrankung öffentlich. Am Mittwoch ist Heide Simonis wenige Tage nach ihrem 80. Geburtstag gestorben.

Die SPD-Vorsitzenden Lars Klingbeil und Saskia Esken würdigten sie als „Vorbild und Mutmacherin“.