Heilmann nach Stopp des Heizungsgesetzes: „Habe Ampel einen Gefallen getan“

Berlin. Nachdem das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe das umstrittene Heizungsgesetz nach einem Antrag des Bundestagsabgeordneten Thomas Heilmann gestoppt hat, hat dieser sein Vorgehen in einer Pressekonferenz verteidigt. Der CDU-Politiker betonte, dass es ihm vor allem darum gegangen sei, die Gesetzgebungsverfahren in Deutschland zu verbessern.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Heilmann kritisierte, dass ein überhöhtes Tempo in den Entscheidungsprozessen des Bundestags herrsche. In der Anfangszeit des Kriegs in der Ukraine habe er dafür Verständnis gehabt, aber nun sei keine Eile mehr geboten. „Mir ist es seit Längerem ein Anliegen, dass wir zu besseren Gesetzgebungsverfahren kommen“, erklärte er. „Es sollte nicht normal sein, wie wir vorgehen.“ Der CDU-Politiker monierte, dass im aktuellen Fall von den Abgeordneten rund 300 Seiten Gesetzentwurf in kürzester Zeit hätten studiert werden müssen.

Heilmann betonte: „Aus einer Sicht habe ich der Ampel einen Gefallen getan“. Durchlaufe das Gesetz kein ordentliches Verfahren, laufe die Regierung in Gefahr, dass das Gesetz später für formell verfassungswidrig erklärt werden könnte. Er forderte die Ampel auf „jetzt das Gesetz so zu machen, dass es keine formelle Verfassungswidrigkeit in sich trägt“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Verfahren des Bundestages litten aus Heilmanns Sicht seit einiger Zeit an Hetze und mangelnder Sorgfalt. „Wir als Abgeordnete müssen uns parteiübergreifend zusammensetzen und überlegen, welche Mindestverfahren eigentlich notwendig sind. Wir haben einen Weckruf aus Karlsruhe bekommen. Den sollten wir jetzt nutzen und dafür sorgen, dass wir in Deutschland zu einer besseren Gesetzgebungspraxis kommen. Das würde die Demokratie stärken“, sagte er.

Heilmann betonte, dass er mit seinem Antrag an das Bundesverfassungsgericht alleine gehandelt habe. Er sei laut seiner eigenen Einschätzung allerdings prädestiniert dafür gewesen, da er sich schon lange mit Gesetzgebungsverfahren beschäftige. Gleichzeitig habe er die Unterstützung seiner Fraktion – Friedrich Merz habe ihm bereits gratuliert.

Gesetz im Eilverfahren gestoppt

Das Bundesverfassungsgericht hatte am Mittwoch das umstrittenen Heizungsgesetz im Eilverfahren gestoppt – keine 48 Stunden, bevor der endgültige Parlamentsbeschluss geplant war. Die für Freitagmorgen geplante zweite und dritte Lesung im Bundestag dürfe nicht in der laufenden Sitzungswoche stattfinden, teilte das höchste deutsche Gericht in Karlsruhe mit.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Heilmann hatte bereits in der vergangenen Woche eine einstweilige Anordnung beantragt, um dem Bundestag die abschließende Beratung und Abstimmung über das Gesetz zu untersagen, wenn der Gesetzentwurf den Abgeordneten nicht mindestens 14 Tage vorher schriftlich vorliegt – was nicht der Fall war. Heilmann hatte argumentiert, seine Rechte als Abgeordneter seien durch das Gesetzgebungsverfahren erheblich verletzt worden. Wegen der maximal verkürzten Beratungen zur Novelle des GEG im Parlament könne man keine konzeptionelle Schwächen des Gesetzespakets aufzeigen und ändern.

Ampelfraktionen skizzieren Details für Heizungsförderpläne Durchs Heizen sollen in Deutschland weniger Treibhausgase entstehen. Das ist das Ziel des neuen Heizungsgesetzes. © Quelle: dpa

Der Entwurf des Heizungsgesetzes sieht vor, dass von 2024 an möglichst jede neu eingebaute Heizung zu mindestens 65 Prozent mit Ökoenergie betrieben werden muss. Damit soll die Wärmewende vorangebracht werden – als Beitrag zum Erreichen der Klimaschutzziele. Von den rund 41 Millionen Haushalten heizt zurzeit nahezu jeder zweite mit Erdgas, ein weiteres Viertel mit Heizöl. Es sollen aber keine funktionierenden Öl- und Gasheizungen ausgetauscht werden müssen.

Außerdem sollen defekte Heizungen repariert werden dürfen. Umweltverbände kritisieren, dass aufgrund von Schlupflöchern noch jahrelang weiter Gasheizungen neu eingebaut werden dürften.

RND/ag/dpa