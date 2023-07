CDU-Chef Merz: Heizungsurteil ist „schwere Niederlage für Bundesregierung“

Berlin. Unions-Fraktionschef Friedrich Merz hat den Stopp der Heizungsgesetz-Abstimmung durch das Bundesverfassungsgericht als „schwere Niederlage für die Bundesregierung von Olaf Scholz“ gewertet. „Dem unsäglichen Umgang der Bundesregierung mit dem Parlament und der Öffentlichkeit wurde nun ein Riegel vorgeschoben“, sagte der CDU-Vorsitzende der Deutschen Presse-Agentur. „Das zeigt: Klimaschutz gelingt nicht mit der Brechstange, sondern nur durch gute und gründliche Beratung im Deutschen Bundestag. Olaf Scholz und seine Bundesregierung wären gut beraten, das Urteil aus Karlsruhe zum Innehalten zu nutzen. So wie bisher kann es im Deutschen Bundestag nicht weitergehen.“

Frei: Gebäudeenergiegesetz nach der Sommerpause neu aufsetzen

Der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Thorsten Frei (CDU), hat die Ampel angesichts der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes aufgefordert, das Gebäudeenergiegesetz nach der Sommerpause neu aufzusetzen. „Das ganze verkorkste Gesetzgebungsverfahren muss auf null gestellt und ordentlich neu aufgesetzt werden“, sagte der CDU-Politiker dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Da das Gesetz zum 1. Januar in Kraft treten soll, kann man das ohne weiteres im September in einem ordentlichen Verfahren machen“, betonte Frei. Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes „müsste für die Regierung jetzt erstmal ein Anlass sein, innezuhalten“.

Dobrindt: „Schwere Klatsche für Ampel“

Der stellvertretende Vorsitzende der FDP, Wolfgang Kubicki, wertet den vom Verfassungsgericht verfügten Stopp als „verdiente Quittung für die Grünen, die in dieses Verfahren einen unerklärlichen Druck hineingegeben haben“. Die Verfassungsrichter hätten deutlich gemacht, dass eine ordentliche Beratung notwendig ist, um die Akzeptanz der Bevölkerung für gravierende und weitreichende politische Maßnahmen zu erhalten, sagte der Bundestagsvizepräsident den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. „Wir erwarten von unseren grünen Koalitionspartnern die nötige Demut gegenüber dieser Entscheidung.“

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt hat die Koalition aus SPD, Grünen und FDP aufgefordert, das umstrittene Heizungsgesetz nach der Entscheidung des Verfassungsgerichts zurückzuziehen. „Die wiederholte Missachtung des Parlaments durch die Ampel-Regierung hat jetzt durch das Bundesverfassungsgericht ein Stoppschild aufgestellt bekommen“, erklärte er am Mittwochabend in Berlin. „Die Ampel sollte jetzt in sich gehen und dieses Murks-Gesetz endlich einstampfen.“ Die Entscheidung sei „eine schwere Klatsche für die Arroganz-Ampel und ihren respektlosen Umgang mit den Parlamentsrechten und der Öffentlichkeit“, fügte Dobrindt hinzu.

SPD-Fraktionsvize Matthias Miersch sieht nur das Bundestagsverfahren betroffen, nicht aber den Inhalt der Regelung. „Die Entscheidung ist selbstverständlich zu respektieren. Den Inhalt des Gesetzes betrifft sie nicht“, sagte Miersch der Düsseldorfer „Rheinischen Post“ (Donnerstag). „Ausdrücklich weist das Gericht auf die Möglichkeit einer Sondersitzung hin, über die nun beraten werden muss.“

Ampel-Fraktionen skizzieren Details für Heizungs-Förderpläne Durchs Heizen sollen in Deutschland weniger Treibhausgase entstehen. Das ist das Ziel des neuen Heizungsgesetzes. © Quelle: dpa

Das Bundesverfassungsgericht hatte die für Freitag geplante Verabschiedung des umstrittenen Heizungsgesetzes im Bundestag in einem Eilverfahren gestoppt. Die zweite und dritte Lesung dürfe nicht in der laufenden Sitzungswoche durchgeführt werden, teilte das höchste deutsche Gericht in Karlsruhe am Mittwochabend mit. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Thomas Heilmann hatte einen Antrag auf eine einstweilige Anordnung gestellt. Diese sollte dem Bundestag die abschließende Beratung und Abstimmung über das Gesetz untersagen, wenn der Entwurf den Abgeordneten nicht mindestens 14 Tage vorher schriftlich vorliegt.

