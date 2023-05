Noch vor der Sommerpause?

Heizungsgesetz: Grünen-Fraktionsgeschäftsführerin Mihalic warnt FDP vor Blockade

Am Dienstag soll eine Entscheidung fallen: Schafft es das hochumstrittene Heizungsgesetz in dieser Woche in den Bundestag oder nicht? Die Fraktionsgeschäftsführerin der Grünen, Irene Mihalic warnt die FDP nun vor einer Blockade.