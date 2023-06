Heizungsgesetz: Habeck hat es jetzt eilig

Robert Habeck hat schon eine Reihe von Gesetzen in den Bundestag eingebracht, aber so viel politisches Kapital wie für das Gebäudeenergiegesetz, das in der Öffentlichkeit nur „Heizungsgesetz“ heißt, musste der Wirtschaftsminister von den Grünen noch nie aufwenden. Allein über den Startzeitpunkt für die Parlamentsberatungen hatte Habeck wochenlang mit der FDP gestritten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am Donnerstagmorgen um kurz vor halb zehn ist dieser Zeitpunkt dann gekommen. Es sind nur wenige Schritte vom Platz des Vizekanzlers auf der Regierungsbank bis hin zum Rednerpult unter dem gewaltigen Adler, aber Habeck geht sie zügig. Jetzt bloß nicht noch mehr Zeit verlieren.

Der Wirtschaftsminister beginnt seine Rede mit einer Bemerkung zwischen Ironie und Sarkasmus. „Danke, dass dieses Gesetz aufgesetzt wurde, ich denke, es ist zumindest debattierreif“, sagt er unter dem Gelächter der Abgeordneten und schiebt schnell hinterher: „Aus meiner Sicht ist es auch entscheidungsreif.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zumindest der letzte Teil stimmt allenfalls halb, denn nach wie vor sind sich vor allem FDP und Grüne in zahlreichen Detailfragen uneins. Habeck hatte das am Donnerstagmorgen im Interview mit dem Deutschlandfunk selbst eingeräumt, als er sagte, es stünden noch „drei interessante Wochen“ vor der Koalition. Doch Leisetreten will er trotz all der Probleme auch nicht, das macht er in seiner Rede schnell deutlich.

Berlins lauwarmer Kompromiss – darauf müssen wir uns beim Heizungsgesetz einstellen Die Ampel hat sich nach langem Gezerre auf Leitlinien zum Heizungsgesetz geeinigt. Es ist absehbar, dass die Wärmewende nicht ohne weitere hitzige Streitereien auskommen wird. Jetzt mit Plus-Abo lesen

Angela Merkel habe ein Klimaschutzpaket ihrer Regierung mit dem Satz vorgestellt, Politik sei „die Kunst des Möglichen“, erinnert der Minister. Er selbst sei für eine solche „Beschränkung der Ambition“ nicht zu haben. „Die Regierung hat in den letzten 15 Monaten gezeigt, dass Politik die Kunst des Möglichmachens ist“, ruft Habeck. „Wir sollten nicht aufhören, daran zu arbeiten, die Möglichkeiten und Optionen, die das Land hat, immer mehr zu erweitern“, fügt er hinzu. Da klatschen Grüne, Sozialdemokraten und sogar einige Abgeordnete der FDP.

Kritik und Unentschlossenheit bei der Union

CDU-Fraktionsvize Jens Spahn bewertet die Performance der Ampel naturgemäß deutlich schlechter. Die Debatte über das Gebäudeenergiegesetz (GEG) laufe seit Monaten nach dem Muster „Streit, Koalitionspapier, Streit, neues Koalitionspapier, neuer Streit“ ab, kritisiert der Mann aus dem Münsterland. „Die Ampel und das GEG, das ist längst ein Running Gag – nur kein lustiger“, spottet Spahn.

Debatte um Heizungsgesetz im Bundestag lässt Detailfragen offen Wochenlang haben sie um die erste Lesung gerungen. Jetzt ist das Heizungsgesetz im Bundestag. Vor einem Beschluss müssen noch wichtige Fragen geklärt werden. © Quelle: dpa

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Spahn und die Union dürfen sich als Gewinner in der Auseinandersetzung über das Heizungsgesetz fühlen. Über Wochen hatte die Ampelregierung ein chaotisches Bild abgegeben, und noch immer sind viele Fragen offen. Da Habeck aber der FDP und in vielen Punkten auch der Union entgegengekommen ist, stecken die Oppositionsparteien nun in einem Dilemma. Einerseits wollen sie die Nachbesserungen an dem Gesetz als Erfolg verkaufen. „Opposition wirkt“, sagte Fraktionschef Friedrich Merz. Andererseits stehen CDU und CSU nun vor der Frage, ob sie dem geänderten Gesetz zustimmen, und dann möglicherweise mit haftbar gemacht werden, wenn die Novelle trotz der Entschärfung bei den Wählerinnen und Wählern zu Wut führt.

Es ist keine ganz leichte Entscheidung, weshalb sich die Union nun erst einmal in Kritik an Verfahrensfragen übt. Es sei „eine Farce“, dass die Ampel einen Gesetzentwurf in den Bundestag einbringe, der durch den jüngsten Ampelkompromiss schon wieder überholt sei, kritisiert Spahn. „Das Gesetz, das Sie gerade eingebracht haben, ist das Papier nicht mehr wert, auf dem es geschrieben steht“, poltert er in Richtung Habeck. „Es ist ein Gesetz für die Tonne.“ Dass das Parlament sich damit beschäftigen müsse, sei „eine Zumutung und der Würde des Bundestages nicht angemessen“.

Hauptstadt-Radar Persönliche Eindrücke und Hintergründe aus dem Berliner Regierungsviertel. Immer dienstags, donnerstags und samstags. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Erst vor einigen Wochen hatte die CDU eine Kampagne gegen das Gesetz gestartet, die unter anderem wegen datenschutzrechtlicher Probleme in der Kritik stand. Sollte das Wärmewendegesetz nun wie von der Koalition geplant noch vor der Sommerpause verabschiedet werden, dürfte auch die Kampagne ihr Ende finden. Sie war intern ohnehin höchst umstritten. Zu spät und zu schlecht gemacht, hieß es in einigen CDU-Landesverbänden.

Über ihr Abstimmungsverhalten will die Unionsfraktion entscheiden, wenn der geänderte Gesetzentwurf vorliegt. Das könnte schon in der kommenden Woche der Fall sein – wenn sich die Ampel nicht erneut verhakt.