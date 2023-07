Experten im Bundestag zum Heizungsgesetz: Besser, aber noch nicht gut

Berlin. Es war eine ungewöhnliche Experten-Anhörung an diesem Montag im Wirtschafts- und Klimaausschuss des Bundestages, aber es ging ja auch um kein gewöhnliches Gesetz: Das Reformpaket, zu dem nun schon zum zweiten Mal verschiedenste Sachverständige und Interessenvertreter befragt wurden, wühlt als „Habeck-Hammer“ seit Wochen die Nation auf – oder sorgt unter dem Namen „Heizungsgesetz“ doch zumindest für hitzige Diskussion im Land, zwischen Regierung und Opposition und nicht zuletzt innerhalb der Ampel-Koalition selbst.

In dieser Woche soll das Paket nun verabschiedet werden – und dann, so wollen es die 111 Seiten mühsam geeinten Änderungsanträge der Ampel-Fraktionen vom vorigen Freitagmittag, neben dem bestehenden Gebäudeenergiegesetz (GEG) auch die Heizkostenverordnung sowie die Kehr- und Überprüfungsordnung ändern.

Zeit zu knapp für eine seriöse Befassung mit einem so weitreichenden Gesetz

Die Abgeordneten wie auch die von ihnen nominierten Experten hatten also ein „sehr GEG-geprägtes Wochenende“ hinter sich, wie einer von ihnen sarkastisch monierte. Andere beklagten sich über das unnötige Hauruckverfahren, der CDU-Abgeordnete Thomas Gebhart forderte die Ampel sogar auf, das Gesetz in dieser Woche nicht zum Beschluss auf die Bundestags-Tagesordnung zu setzen: Die Zeit sei für eine seriöse Befassung mit einem so weitreichenden Gesetz einfach zu knapp. Neben ihm saß sein Fraktionskollege Thomas Heilmann, der die Verabschiedung in dieser Woche sogar per Eilverfahren vor dem Bundesverfassungsgericht verhindern will.

Die SPD-Fraktionsvize Verena Hubertz räumte den außergewöhnlichen Druck ein, begründete ihn aber damit, dass nach der großen Unsicherheit, die die Debatte um das Gesetz ausgelöst habe, noch vor der Sommerpause endlich Klarheit geschaffen werden sollte. Dafür bietet diese Woche die letzte Chance, weshalb die Anhörung so eilig anberaumt wurde – und mit anderen Außergewöhnlichkeiten glänzte, etwa zwei anwesenden Staatssekretären (einmal aus dem Wirtschafts-, einmal aus dem Bauministerium) und einem außergewöhnlich großen Medieninteresse für eine Expertenanhörung.

„Die Leute warten ab, hoffen vielleicht auf eine bessere Förderung“

Tatsächlich bestätigten mehrere der 14 Sachverständigen, dass schnelle Klarheit dringend nötig sei. So seien durch die Debatte, wie hoch die staatliche Förderung beim Heizungstausch künftig ausfalle, die Förderanträge für Wärmepumpen bereits eingebrochen, beklagte Markus Staudt, Verbandschef der Heizungsindustrie. Die Neuaufträge für Wärmepumpen sind von Januar bis Mai 2023 um zwei Drittel gegenüber dem Vorjahr gefallen. Zugleich seien die Auftragszahlen für Öl- und Gaskessel stark gestiegen. Ein „abruptes Abfallen der Installation erneuerbarer Heizungsanlagen“ müsse vermieden werden.

Komme die neue Unterstützung – zwischen 30 und 70 Prozent sollen künftig möglich sein – nicht bald, dürfte der Markt einbrechen und die Bundesregierung ihr Ziel, ab 2024 jährlich 500.000 Wärmepumpen einzubauen, „krachend verfehlen“, so Staudt.

Auch Martin Sabel, Geschäftsführer des Bundesverbands Wärmepumpe, warnte: Alle Studien sehen die Wärmepumpe als zentrale Heiztechnologie der Zukunft, aber Deutschland liege mit Ungarn EU-weit ganz hinten bei deren Zubau. Das GEG könne ab 2026 und 2028, wenn die Wärmeplanung der Kommunen vorliegen soll, Lenkungswirkung entfalten. „Aber wir machen uns Sorgen um die Zeit bis dahin“, sagte er. Sabel sieht Fehlanreize sowie abwartende Verbraucher und Immobilienbesitzer: „Die Leute warten ab, hoffen vielleicht auf eine bessere Förderung“, warnte. Verträge für neue Wärmepumpen würden storniert.

Häufigster Kritikpunkt: die Finanzierbarkeit

Insgesamt aber bewerteten die Experten die Änderungen gegenüber dem Kabinettsbeschluss vom April überwiegend positiv – vor allem die geplante Verzahnung mit der kommunalen Wärmeplanung. Kritisch daran sei allerdings, dass die erst im Herbst nachgereicht werden soll.

Im Kern sieht das GEG vor, dass künftig nur Heizungen neu eingebaut werden dürfen, die auf die Dauer zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden können. Die Regelungen des GEG gelten ab 2024 unmittelbar nur für Neubaugebiete. Für Bestandsbauten soll der Dreh- und Angelpunkt eine verpflichtende und flächendeckende kommunale Wärmeplanung sein. Länder und Kommunen sollen konkrete Pläne vorlegen, wie sie ihre Heizinfrastruktur klimafreundlich umbauen wollen – damit Eigentümer entscheiden können, was sie machen.

Häufigster Kritikpunkt blieb freilich die Finanzierbarkeit: Die Vertreter der Vermieter und der Hauseigentümer beklagten, dass Investitionskosten für neue Heizanlagen nur noch begrenzt auf die Mieter umgelegt werden dürfen. Auf der Gegenseite monierten Mieterbund und Berliner Mieterverein etwa, dass Vermieter im Namen der Technologieoffenheit nun doch weiterhin reine Gaskessel einbauen dürften, sofern sie später mit Biogas oder Wasserstoff laufen – dass die Zusatzkosten dafür aber nun bei den Mietern hängenbleiben sollen.

Keine expliziten Klimaexperten geladen

Das sah auch Jutta Gurkmann vom Verbraucherzentralen-Bundesverband kritisch: Da man mit steigenden Gas- und CO2-Preisen rechnen müsse, dürften auf Mieter umso höhere Kosten zukommen, wenn die Hausbesitzer erst später auf klimafreundliche Heizungen umsteigen. Lobenswert sei dagegen die Einführung einer Beratungspflicht beim Einbau von Brennstoff-Heizungen, um Menschen vor Kostenfallen zu schützen. Sie begrüßte auch den geplanten Höchst-Fördersatz von 70 Prozent beim Kauf klimafreundlicher Heizungen sowie die Einführung einer Kappungsgrenze von 50 Cent pro Quadratmeter und Monat. Diese soll die Umlage der Kosten beim Heizungstausch auf Mieter begrenzen. Auch Lukas Siebenkotten, Präsident des Deutschen Mieterbunds, bezeichnete die Kappungsgrenze von 50 Cent als „ausgesprochen positiven Punkt“.

Umwelt- und Klimaschutzverbände oder Wissenschaftler, die den Klimaeffekt des neuen GEG hätten bewerten können, äußerten sich dieses Mal nicht: Hatten zumindest die Grünen bei der ersten Expertenanhörung noch die Deutsche Umwelthilfe geladen – die allerdings schon die striktere Erstfassung kritisch sah –, so waren am Montag nun gar keine expliziten Klimaexperten mehr geladen.

So war es an Verbraucherschützerin Gurkmann, die Aufweichung des Klimaschutzes im neuen Gesetzestext zu kritisieren: Dass etwa in Wohngebieten selbst bei Neubauten weiter reine Öl- und Gasheizungen eingebaut werden dürfen, werde es erschweren, dass die Ampel ihre Klimaziele erreicht.