Ampel erzielt Einigung: Heizungsgesetz kommt nun doch in dieser Woche in den Bundestag

Berlin. Das umstrittene Gesetz zum Austausch alter Öl- und Gasheizungen soll doch noch in dieser Woche in den Bundestag. Darauf verständigte sich eine Spitzenrunde der Koalition, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Koalitionskreisen erfuhr.

Vereinbart wurden „Leitplanken“ - diese sehen wesentliche Änderungen zum Gesetzentwurf vor. Das Gebäudeenergiegesetz - das sogenannte Heizungsgesetz - soll an das geplante Gesetz zur kommunalen Wärmeplanung gekoppelt werden, wie aus einem der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Papier hervorgeht. In Deutschland solle eine verpflichtende kommunale Wärmeplanung eingeführt werden, die derzentrale Bezugspunkt für verpflichtende Maßnahmen im Bestand mit entsprechenden Übergangsfristen sein soll.

Streit ums Heizungsgesetz: Scholz, Habeck und Lindner mussten intervenieren

Bis zum Nachmittag hatten sich die Ampel-Fraktionen im Bundestag zunächst nicht darauf einigen konnten, das Gebäude­energiegesetz auf die aktuelle Tagesordnung des Bundestages zu setzen. Dann haben sich auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Finanzminister Christian Lindner (FDP) in die Verhandlungen eingeschaltet.

Zuvor hatten sich weder die Parlamentarischen Geschäftsführer von SPD, Grünen und FDP auf einen Entwurf oder ein Vorgehen geeinigt, mit dem sie das umstrittene „Heizungsgesetz“ auf den Weg zu Beratungen im Parlament bringen können, noch die Fraktionschefs bei einer Sitzung am Mittag.

Was plant die Bundesregierung?

Laut Papier ist nun geplant: Solange keine kommunale Wärmeplanung vorliegt, sollen beim Heizungstausch die Regelungen des Gebäudeenergiegesetz noch nicht gelten. So sollen ab dem 1.1.2024 Gasheizungen eingebaut werden dürfen, wenn diese auf Wasserstoff umrüstbar sind. Dies soll auch für Neubauten außerhalb von Neubaugebieten gelten. Beim Umstieg auf klimaneutrale Heizungssysteme sollen verschiedene Optionen „gleichwertig behandelt werden“, heißt es weiter. Haushalte sollen im Rahmen notwendiger Neuinvestitionen nicht überfordert werden dürfen.

Die Bundesregierung plant parallel zur umstrittenen Reform des Gebäudeenergiegesetzes eine Reform der kommunalen Wärmeplanung. Laut Gesetzentwurf sollen Länder und Kommunen in den kommenden Jahren konkrete Pläne vorlegen, wie sie ihre Heizinfrastruktur klimaneutral umbauen wollen. Dies soll Bürgern eine wichtige Orientierung geben, indem sie erfahren, ob ihr Haus bald an ein Fern- oder Nahwärmenetz angeschlossen wird - oder sie ihre Heizung absehbar auf eine Wärmepumpe oder andere Optionen umrüsten sollten.

Die Ampelkoalition ringt seit Monaten um das umstrittene Heizungsgesetz. Die FDP will grundsätzliche Änderungen an dem vom Kabinett bereits beschlossenen Gesetzentwurf. Der Entwurf sieht vor, dass von Anfang 2024 an möglichst jede neu eingebaute Heizung zu mindestens 65 Prozent mit Ökoenergie betrieben wird. Es müssen aber keine funktionierenden Heizungen ausgetauscht werden. Defekte Heizungen dürfen repariert werden.

FDP will mehr Technologie­offenheit

Die Liberalen dringen auf mehr Technologie­offenheit. Auch zur Art und Weise der Förderung und zu möglichen Übergangsfristen gibt es noch Streit. Zudem soll der Umstieg durch eine staatliche Förderung sozial abgefedert werden. Auch Übergangsfristen und Härtefallregelungen sind vorgesehen. Die Details sind jedoch hoch umstritten.

Die Sommerpause beginnt nach dem 7. Juli: Bis dahin gibt es, abgesehen von der aktuellen Sitzungswoche des Bundestags, nur noch zwei Sitzungswochen, in denen das Gesetz eingebracht, beraten und beschlossen werden kann. Danach muss es durch den Bundesrat.

Die Grünen forderten die FDP jüngst auf, den Weg für Beratungen im Bundestag frei zu machen. „Wir gehen davon aus, dass die FDP ihre Blockade, was die erste Lesung des Gesetzes im Bundestag angeht, aufgeben wird“, zeigte sich die stellvertretende Grünen-Fraktionsvorsitzende Julia Verlinden am Freitag zuversichtlich.

Es müsse Planungssicherheit für Menschen und Unternehmen geschaffen werden, was von 2024 an gelte. FDP-Politiker entgegneten, die Liberalen ließen sich nicht unter Zeitdruck setzen. „Für uns gilt: Gründlichkeit geht vor Schnelligkeit“, sagte der FDP-Energiepolitiker Konrad Stockmeier.

Verabschiedung vor Sommerpause noch möglich

Nun kann das Gebäudeenergiegesetz auf Basis der „Leitplanken“ noch in den verbleibenden beiden Sitzungswoche vor der Sommerpause in einem geordneten Verfahren beraten werden. Wenn es vor den Ferien auch noch durch den Bundesrat gehen soll, müsste die Länderkammer aber einem Fristverzicht zustimmen, dann wäre ein ein beschleunigtes Verfahren möglich. Allerdings ist im Bundesrat inzwischen die Verärgerung über die ständige Bitte nach verkürzten Verfahren groß.

Auch die Union sträubt sich dagegen: „Wir sind nicht bereit, ähnlich wie in der Vergangenheit zu akzeptieren, dass die Koalition ewig streitet und anschließend uns etwas vor die Füße kippt, das dann innerhalb weniger Tage durch das parlamentarische Verfahren geht“, sagte der Erste Parlamentarische Geschäftsführer Thorsten Frei am Dienstag in Berlin. Allerdings wäre die Zustimmung der Unionsfraktion auch nicht erforderlich.

