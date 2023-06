Wer zu spät kommt, den bestraft die FDP

Zeit ist in der Politik ein wichtiger Faktor, manche sagen sogar: der entscheidende. Vom richtigen Zeitpunkt kann es abhängen, ob eine politische Idee den Weg in das Gesetzblatt findet – oder ob sie in der Arena des Parteienstreits unter die Räder gerät.

Robert Habeck kann ein Lied davon singen. Zu Recht hat der Wirtschaftsminister kürzlich beklagt, dass das von ihm geplante Verbot neuer Öl- und Gasheizungen im vergangenen Frühjahr ohne große Komplikationen durch den Bundestag gegangen wäre, einfach weil der Eindruck des russischen Überfalls auf die Ukraine und der daraus resultierenden Energiekrise noch frisch war. Aber so ist das in der Politik: Wer zu spät kommt, wird bestraft – in diesem Fall nicht vom Leben, sondern von der FDP.

Die Liberalen fanden monatelang immer neue Argumente, um das Gebäudeenergiegesetz zu verzögern. Manche ihrer Kritikpunkte waren berechtigt, andere vorgeschoben. Die FDP spielte – mit Blick auf die Landtagswahlen im Herbst – auf Zeit.

Auch Grüne und SPD setzten auf den Faktor Zeit, aber nicht zur Verzögerung, sondern als Hebel. Bis zur Sommerpause solle das Heizungsgesetz in den Bundestag eingebracht sein – im Idealfall sogar beschlossen, wiederholten Genossen und Grüne mantrahaft. Ihre Taktik: die FDP durch wachsenden Druck irgendwann zum Einlenken zu bringen. So wurden die Verhandlungen zum Nervenspiel, samt Showdown zwischen Kanzler, Vizekanzler und FDP-Chef am Dienstagnachmittag.

Beschlossen ist das Heizungsgesetz noch lange nicht, aber offenbar ist es für die Liberalen ein immer größeres Problem, einerseits massive Veränderungen zu fordern und andererseits das Verfahren auszubremsen, in dem diese erreicht werden könnten. Es gehört zur Politik, dass man unhaltbare Positionen irgendwann räumt. Die Klugen tun es beizeiten.