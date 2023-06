Nach umstrittenem Auftritt in Erding: Die Grünen kritisieren Söder – die CDU unterstützt ihn

Berlin. Der Auftritt des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder auf einer Kundgebung in Erding gegen das geplante Heizungsgesetz der Bundesregierung polarisiert. Während die Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang die Rede Söders kritisiert, bekommt der CSU-Chef Rückendeckung aus der Schwesterpartei CDU.

Unter den etwa 13.000 Teilnehmern am Samstag waren auch AfD-Anhänger, Söder wurde trotz scharfer Attacken gegen die Ampel-Regierung lange ausgepfiffen. Dazu sagte Lang am Montag, Söder gleiche Goethes „Zauberlehrling“, der die gerufenen Geister nicht kontrollieren könne. Nichts, was dort passiert sei, sei überraschend. „Sondern es hat sich dort noch mal ganz klar und auf den Punkt gezeigt, dass die Strategie, den Rechten nach dem Mund zu reden, am Ende nicht den Konservativen nutzt, sondern ganz im Gegenteil das Original stärkt. Und das ist ganz ehrlich eine Gefahr für unsere Demokratie.“

Angesichts der zurzeit guten Umfrageergebnisse für die AfD helfe es nicht, mit dem Finger aufeinander zu zeigen, sagte Grünen-Chefin Lang. Sondern jede Partei trage Verantwortung, das Vertrauen in demokratische Institutionen zu stärken, an manchen Stellen auch zurückzugewinnen und auf der anderen Seite den Rechtsruck zurückzudrängen.

Markus Söder attackiert auf Kundgebung Bundesregierung und wird heftig ausgebuht In Erding protestieren rund 13.000 Menschen gegen das Heizungsgesetz der Ampel. Auf der Bühne spricht auch Bayerns Ministerpräsident. Das gefällt nicht allen. © Quelle: dpa

CDU-Generalsekretär Czaja hält Söders Auftritt für „richtig“

CDU-Generalsekretär Mario Czaja hingegen stärkte Söder den Rücken. Man sollte da, wo man eingeladen sei, Rede und Antwort stehen, sagte Czaja am Montag in Berlin. Das habe Söder in Erding getan. „Und das halte ich auch für richtig.“ Es sei wichtig, sich nicht zu verstecken, auch wenn einem der Wind etwas intensiver ins Gesicht blase, „und die Marktplätze nicht anderen zu überlassen“.

Söder und sein Vize Hubert Aiwanger (Freie Wähler) hatten die Kundgebung zu teils heftigen Attacken auf die Bundesregierung genutzt. Der CSU-Chef griff insbesondere die Grünen an. Er wandte sich strikt gegen eine vermeintliche „zwanghafte Veganisierung“ und „zwanghaftes Gendern“.

Beide ernteten für ihre Teilnahme viel Kritik. SPD und Grüne warfen ihnen „destruktiven Populismus“ und Stimmenfischen am rechten Rand vor, in Sichtweite der Landtagswahl am 8. Oktober. Aiwanger wurde auf Twitter eine Wortwahl à la AfD vorgehalten.

RND/dpa