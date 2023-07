Einzelkämpfer ohne Triumphgeheul: Wie ein einziger CDU-Abgeordneter die Ampel ausbremste

Berlin. Der siegreiche Einzelkämpfer tritt am Morgen nach seinem Erfolg ohne Triumphgeheul auf. Es sei ihm nie darum gegangen, dass umstrittene Gebäudeenergiegesetz zu kippen, sagt der Berliner CDU-Bundestagsabgeordnete Thomas Heilmann bei seinem kurzfristig anberaumten Solo-Auftritt in der Bundespressekonferenz. Sondern vielmehr um den grundsätzlichen Umgang mit Gesetzen und mit den Abgeordneten, die sie beschließen sollen: „Die Verfahren des Deutschen Bundestags leiden seit Längerem an Hetze und mangelnder Sorgfalt“, erklärt der frühere Berliner Justizsenator.

Als die Fraktionspolitiker der Ampel-Koalition noch nicht einmal zugeben wollten, dass sie das Heizungsgesetz in einem verfassungsrechtlich zumindest grenzwertigen Eilverfahren durchs Parlament gedrückt hatten, um es unbedingt noch vor der Sommerpause zu beschließen – da entschied Heilmann, in diesem Fall die Bremse zu ziehen. Per Eilantrag vor dem Bundesverfassungsgericht. Das beschleunigte Verfahren verletze seine grundgesetzlich geschützten Rechte als Abgeordneter.

Mit dem Inhalt des Gesetzes befasst sich das Gericht nicht

Groß war die Überraschung im politischen Berlin, als das Gericht diese Sorge zumindest für begründet hielt und deshalb – weil es sonst ja zu spät gewesen wäre – die für diesen Freitag im Bundestag geplante Entscheidung über das Gesetz per einstweiliger Anordnung am Mittwochabend stoppte. Noch hat Karlsruhe also nicht geurteilt, dass das Eilverfahren nicht rechtens war. Und mit dem Inhalt des Gesetzes soll sich das Gericht erst gar nicht befassen. Es ist trotzdem ein Paukenschlag und ein historisch seltener Vorgang.

CDU-Mann Heilmann findet, er habe der Ampel einen Gefallen getan, wie er sagt: Hätte die Koalition das Gesetz im Eiltempo beschlossen, wäre das Risiko groß gewesen, dass Karlsruhe es nach einer Verfassungsbeschwerde aus formalen Gründen gekippt hätte, sagt der Jurist. „Für den Klimaschutz wäre das die allerschlechteste Lösung gewesen.“ Nun müsse die Ampel zwar nachsitzen, könne die geplante „Wärmewende“ im Gebäudebereich aber retten. „Mir geht es darum, dass wir CO2 so effizient und so effektiv wie möglich einsparen“, so Heilmann, „und das den Bürgern möglichst leicht zu machen“.

Das unterscheidet den Mann, der den Last-Minute-Beschluss verhindert hat, von den echten Gegnern des Gesetzes. „Ampel gestoppt! Verfassungsgericht gibt uns recht!“ verkündet AfD-Fraktionschefin Alice Weidel am Donnerstagmorgen, und fordert: „Das Heizungsgesetz muss jetzt komplett vom Tisch.“

Verfassungsgericht stoppt Abstimmung über Heizungsgesetz Das Bundesverfassungsgericht hat die für Freitag geplante Verabschiedung des umstrittenen Heizungsgesetzes im Bundestag in einem Eilverfahren gestoppt. © Quelle: Reuters

Merz: „Schwere Niederlage“

CDU-Chef Friedrich Merz spricht von einer „schweren Niederlage für die Bundesregierung von Olaf Scholz“, die zeige, dass Klimaschutz „nicht mit der Brechstange“ funktioniere. Und auch aus der Regierungspartei FDP kommt Jubel: Es sei gut, dass das Verfassungsgericht den Zeitplan der Ampel gekippt habe, twittert etwa der FDP-Abgeordnete Frank Schäffler: „Gründlichkeit geht vor Schnelligkeit. Es war falsch, den Grünen hier auf den Leim zu gehen.“

Dabei hatte die Ampel-Spitze doch sehnlichst erhofft, dass solche Töne nun überwunden wären. Beim Sommerfest der SPD-Fraktion waren die Genossinnen und Genossen am Mittwochabend noch bester Laune gewesen. Bundeskanzler Olaf Scholz hatte am Mittag bei der Regierungsbefragung im Bundestag der Opposition ordentlich eins eingeschenkt und die Einigung beim GEG gelobt und gesagt, dass es nun „hoffentlich“ am Freitag verabschiedet werde.

Der Stimmungskiller kam dann mit der Dämmerung. Kurz vor 22 Uhr platzte der von Karlsruhe verfügte vorläufige Stopp in die fröhliche SPD-Runde. Weingläser wurde beiseite gestellt, Köpfe zusammengesteckt und erste Krisengespräche geführt. Irgendwie wollte man sich an das halten, was Scholz zur Fest-Eröffnung offensichtlich mit Blick auf die wild flackernde Ampel gemahnt hatte: Gelassenheit. Nicht mit Furor übereinander herfallen. Sich aushalten können.

Eilantrag von CDU-Abgeordnetem Heilmann stoppt vorerst das umstrittene Heizungsgesetz Der Eilantrag des CDU-Abgeordneten Heilmann hatte damit Erfolg. Er hatte argumentiert, wegen der kurzen Beratungszeit seien seine Mitwirkungsrechte verletzt. © Quelle: Reuters

Profilierungsversuch der FDP?

Stattdessen herrscht am Donnerstagvormittag nun doch wieder Hektik. Für ein paar quälende Stunden ist nach der Karlsruher Entscheidung offen, wie es weitergeht. Die Partei- und Fraktionsspitzen telefonieren miteinander. Soll die Ampel-Koalition eine Sondersitzung in den Ferien ansetzen, um das Gesetz schnellstmöglich zu beschließen? Immerhin soll das Gesetz ja schon ab 1. Januar 2024 gelten. Bei ihrer Anhörung am Montag hatten Experten und Branchenverbände dringend Klarheit verlangt. Hausbesitzer und Vermieter seien verunsichert, einige handeln in Panik, andere warten auf höhere Zuschüsse. Der Wärmepumpen-Absatz sei heftig eingebrochen.

Außerdem befürchten die Grünen, dass die FDP über den Sommer ein neues Fass um die Heizungen aufmacht. Denn den Liberalen kommt die Verschiebung nicht ungelegen. Sie hatten mit Änderungswünschen das Verfahren gebremst und in den vergangenen Wochen wiederholt deutlich gemacht, dass eine Verabschiedung vor der Sommerpause nicht nötig sei. Trotzdem sagt Vize-Parteichef Wolfgang Kubicki, die Karlsruher Entscheidung sei eine „verdiente Quittung für die Grünen“, die unnötigen Druck ins Verfahren gebracht hätten.

Hinter all dem steckt auch bei der FDP Nervosität: Fünf der sechs vergangenen Wahlen sind für sie schief gegangen – und auch bei den Landtagswahlen in Hessen und Bayern im Herbst könnte sie aus den Landtagen fliegen. Der Streit ums Heizungsgesetz wirkte da wie ein Profilierungsversuch. Allerdings: In den Umfragen hat die FDP nicht davon profitiert.

Neuer Plan: Abstimmung in der ersten Sitzung nach der Sommerpause

Zugleich fragt sich die Ampel: Was wäre das für ein Zeichen, wenn nach dieser Karlsruher Entscheidung, die Abstimmung schon wieder übers Knie gebrochen wird? Aus Respekt vor dem Bundesverfassungsgericht müsse man „mehr Zeit für die parlamentarischen Beratungen“ einplanen, sagt die Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen, Irene Mihalic, dem RND – fügte aber hinzu: „Die Entscheidung aus Karlsruhe bezieht sich auf das parlamentarische Verfahren, nicht auf Gesetz in der Sache.“ Soll heißen: Am Gesetz werde sich gewiss nichts mehr ändern.

Am späten Mittag kommt dann die Entscheidung. Die Fraktionschefs von SPD, Grünen und FDP erklären gemeinsam: Der Bundestag soll erst in seiner ersten regulären Sitzung nach der Sommerpause über das Heizungsgesetz abstimmen, Anfang September. In der Erklärung heißt es: „Wir, die Koalitionsfraktionen, haben gemeinsam vereinbart“, dass man dem Gesetz dann in seiner aktuellen Form zustimmen werde. Scholz lässt wissen: Er halte es für eine „sehr vernünftige Entscheidung, das Gebäudeenergiegesetz in der nächsten regulären Sitzungswoche Anfang September zu beschließen.“

Nun gehen die Bundestagsabgeordneten der Ampel-Fraktionen zwar ausgebremst in die Sommerpause, aber nicht mit umgebuchten Rückfahrkarten in die Hauptstadt. Nur die Koalitionsspitzen müssen wieder antreten: am Mittwoch zum Koalitionsausschuss. Welche Themen besprochen werden sollen? „Nichts Dramatisches“, sagt ein Koalitionär. „Nur für gute Atmosphäre sorgen.“ Es gibt viel zu tun.