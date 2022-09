Nach Tod von Queen Elizabeth II.: Gedenken im Europapokal - Auch UEFA-Boss in Trauer

Bei mehreren Europapokal-Spielen am Donnerstagabend gab es in Gedenken an die gestorbene Queen Elizabeth II. Schweigeminuten. Unter anderem bei der Partie von Manchester United im Stadion Old Trafford hielten die Fans inne. Auch UEFA-Präsident Aleksander eferin würdigte die Monarchin.