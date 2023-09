Expertenkommission fordert mehr Demokratiebildung an Schulen

Berlin. Eine Expertenkommission der Hertie-Stiftung fordert mehr Demokratiebildung an Schulen. Die Kommissionsvorsitzende Ingrid Hamm sagte am Mittwoch vor Journalisten, Demokratie sei weltweit „nicht mehr selbstverständlich“ und auf dem Rückzug. „Noch ist Deutschland eine sehr stabile Demokratie“, fügte sie mit Blick auf die Gefahren hinzu. „Aber man fängt besser an, bevor das Kind im Brunnen liegt.“ Deshalb müsse schulische Demokratiebildung auf die Tagesordnung kommen.

Die Journalistin Anna Engelke, die der Kommission ebenfalls angehörte, sagte, mit der Demokratie sei es wie mit einem guten alten Freund, der immer da sei und von dem man irrtümlicherweise glaube, ihn im Zweifel auch nicht einmal mehr anrufen zu müssen – bis er eben nicht mehr da sei. So wiesen Umfragen aus, dass die Zustimmung zur Demokratie vor allem bei weniger Gebildeten zurückgehe und hier nur noch 40 Prozent betrage.

„Politische Bildung von Anfang an, das ist unser Credo“

Die Kommission hat Vorschläge erarbeitet, wie man dieser Herausforderung begegnen könnte. Daran waren neben Hamm und Engelke unter anderem der Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung, Thomas Krüger, der renommierte Pisa-Forscher Andreas Schleicher und die FDP-Bundestagsabgeordnete Linda Teuteberg beteiligt.

Krüger regte an, früher mit der politischen Bildung zu beginnen. Bisher greife sie erst in der Sekundarstufe 2. Dabei biete bereits der Sachkundeunterricht in Grundschulen viel Potenzial. „Politische Bildung von Anfang an, das ist unser Credo“, sagte Krüger. Besondere Möglichkeiten sieht die Kommission hier für Ganztagsschulen. Mit der Ausblendung von Demokratiebildung an Berufsschulen müsse ebenfalls Schluss sein.

Eine weitere Forderung lautet, Schulen noch stärker mit der Zivilgesellschaft zu vernetzen. Schon heute würden sie immer mehr zu Lebensräumen, in denen Projektwochen, aber auch Besuche von Externen aus allen Bereichen zu Demokratie-Begegnungen werden könnten, heißt es. Diesen Prozess müsse man mit Akteuren aus Zivilgesellschaft, Politik und Wirtschaft vorantreiben. Außerdem rät die Hertie-Kommission zu Anreizen von staatlicher Seite und nennt beispielhaft die Einführung eines Demokratiebudgets an Schulen von mindestens 5 Euro pro Schülerin und Schüler, über das sie gemeinsam mit den Lehrern verfügen könnten.

Lehrer bräuchten Gestaltungsfreiheit

Schließlich bräuchten die Lehrer Gestaltungsfreiheit. Die Publizistin Diana Kinnert mahnte statt einer zentralistischen Agenda eine „Laborkultur“ an. Am besten wäre es, wenn sich Lehrer ihrerseits als Lernende in einer sich ständig verändernden Welt begreifen würden. Für die Praxis hat die Hertie-Stiftung eine Toolbox mit 50 Best-Practice-Beispielen erstellt, die kostenlos abrufbar sind.

Schleicher betonte, Schülern müsse gezeigt werden, mit Spannungsverhältnissen umzugehen und dabei Kompromissfähigkeit zu beweisen. „Demokratie ist nicht bloß ein Schulfach“, sagte er. Zugleich sollten sie sich im Zuge der Demokratiebildung selbst als wirksam erleben. „Selbstwirksamkeit ist das Fundament von Demokratie.“