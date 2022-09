In der Ukraine geraten Russlands Soldaten zunehmend in die Defensive, von Cherson bis Charkiw. Kiew vermeidet dabei große Schlachten und setzt auf eine Mischung aus Überraschungstaktik, High-Tech-Waffen und psychologischer Kriegsführung.

Stimmt etwas nicht mit den russischen Flugabwehrsystemen? Die Frage kam dieser Tage unter westlichen Militärexperten auf, als Videos von am Boden zerstörten S-300-Flugabwehrraketen auftauchten.

Die ukrainische Armee hatte sie in den Wäldern von Balakliya bei Charkiw durch eine Drohne ausfindig gemacht - und dann per Präzisionsartillerie zerschossen. Die Detonationen am Boden, das zeigte eine weitere über der Szenerie hängende Drohne, waren gewaltig.

Händereibend führt die Regierung in Kiew der Welt nun eine verblüffend risikoarme und zugleich kostensparende Methode vor, mit einem Flugabwehrsystem umzugehen, auf das Russland jahrzehntelang stolz war und das es in alle Welt verkauft hatte.

Mit dem modernen russischen Luftabwehrsystem Pantsir-S1 (Stückpreis 15 Millionen US-Dollar) lief es nicht besser. Eigentlich soll es Bedrohungen aus der Luft auch auf kurze Distanz blitzschnell ausschalten und damit zum Beispiel militärische Transporte absichern.

Ist das nur alles ukrainische Propaganda?

In der Region Cherson jedoch wurde diese Woche ein Pantsir-S1-System dann doch seinerseits bei einer ukrainischen Raketenattacke zerstört, zusammen mit gleich mehreren anderen vermeintlichen russischen Wunderwaffen. „Zu den Verlusten des Feindes“, notierte das ukrainische Militär, „gehörten auch zwei unbemannte Luftfahrzeuge, ein Uragan Mehrfachraketenwerfer, ein selbstfahrender Mörser Nona-S, ein elektronisches Kriegsführungssystem und sechs gepanzerte Fahrzeuge.“

Ist das nur alles Propaganda aus Kiew? Oder haben die Ukrainer einen Weg gefunden, die russische Flugabwehr lahmzulegen?

Irgendetwas scheint sich tatsächlich gedreht zu haben. Dieser Tage sah man ukrainische Angriffshubschrauber, die sich in die Luft erhoben, um knapp über Baumwipfelhöhe in laufende Gefechte einzugreifen - noch vor wenigen Wochen galt die beinahe automatische Vernichtung ukrainischer Flugobjekte aller Art durch die russischen Systeme als gesichert.

Zur Veränderung der Lage hat die Lieferung sogenannter Anti-Radar-Raketen aus den USA geführt. Erneut erweist sich jetzt ein Aspekt als potenziell kriegsentscheidend, der in den westlichen Gesellschaften jahrzehntelang wenig Beachtung fand oder bestenfalls Augenrollen auslöste: Waffentechnologie.

Das westliche System AGM-88 HARM, erst seit August in der Ukraine im Einsatz, findet selbstständig das gegnerische Radar. So kann es Flugabwehrsysteme wie die russische S-300 und sogar die noch weiter entwickelte S-400 ausschalten. Die AGM-88 HARM kann auch gegen Anti-Artillerie-Radaranlagen gerichtet werden, mit deren Hilfe die Russen derzeit die Position der von ihnen besonders gefürchteten westlichen Himars-Raketenwerfer orten wollen.

Der Laie kann sich den praktischen Effekt der Anti-Radar-Raketen so vorstellen: Seit das System Harm in der Ukraine aufgetaucht ist, kann es für die Russen lebensgefährlich sein, leistungsfähige Radaranlagen auch nur einzuschalten.

„Das Kräftemessen wird zum einem Nervenkrieg“

„Da schlägt jetzt die Technik des 21. Jahrhunderts die Technik des 20. Jahrhunderts“, sagt Militärexperte Nico Lange, der für die Zeitenwende-Initiative der Münchener Sicherheitskonferenz arbeitet. Bis 2021 war Lange Chef des Leitungsstabs im Berliner Verteidigungsministerium.

Tatsächlich erinnert das technologische Hin und Her inzwischen an Schach.

Erst sah es so aus, als könne Russland durch seine schlichte zahlenmäßige Überlegenheit bei Truppen und Panzern die Ukraine früher oder später gleichsam zermalmen.

Die Ukraine konterte jedoch durch westliche Präzisionsartillerie mit großer Reichweite. Wichtig waren hier die Systeme Himars aus den USA und Mars II aus Deutschland. Seither erleben die Russen Schläge gegen ihre Nachschublinien, Munitionsdepots und Kommandozentralen weit hinter der Front. Tag für Tag werden auf diese Art die militärischen Möglichkeiten der Russen in der Ukraine systematisch reduziert. Der amerikanische Generalstabschef Mark Milley sprach diese Woche in Ramstein in einem kurzen öffentlichen Update von mittlerweile 400 Zielen, die durch das amerikanische Himars-System bekämpft worden seien.

Gegenschläge der Russen gegen Himars und Mars II indessen gehen regelmäßig ins Leere, denn gleich nach dem Abfeuern ihrer Raketen werden die mobilen Systeme verlegt: „Shoot and scoot“ - schießen und abhauen heißt die Parole. Zuletzt gab die russische Militärführung den Befehl, durch Hochleistungsradarsysteme Himars- und Mars-Stellungen schneller aufzuspüren. Doch seit das Harm-System aufgetaucht ist, können russische Radaranlagen schon durch den bloßen Suchmodus automatische Vernichtungsschläge auf sich ziehen - auf eine Distanz von 150 Kilometern.

Laut US-Verteidigungsministerium wurde nur „eine Handvoll“ Harm-Raketen in die Ukraine gebracht. Der psychologische Effekt aber ist enorm: Weil die russischen Soldaten die neue Waffe offenbar fürchten, tendieren sie dazu, ihre Radarsysteme öfter denn je abzuschalten. Dies aber macht nicht nur die russischen Luftabwehrsysteme selbst verwundbar, sondern auch alle Truppenteile, die sie schützen sollen.

„Das Kräftemessen wird immer mehr zu einem Nervenkrieg“, sagt Militärexperte Lange. „Und in diesem Nervenkrieg wendet Kiew jede Menge Tricks an.“

Immer neue rätselhafte Explosionen

In der russisch besetzten ukrainischen Stadt Berdyansk zum Beispiel täuschten die Ukrainer durch Drohnen einen nächtlichen Luftangriff auf russische Truppen vor - die nervös gewordene russische Luftabwehr schoss in einer unendlichen Knatterei prompt ihre Arsenale leer. Spötter höhnten anderntags auf Twitter, Berdyansk sei doch nicht Bagdad.

Im russischen Belgorod nahe der ukrainischen Grenze explodierte diese Woche nachts aus ungeklärter Ursache ein Umspannwerk, die gesamte Stadt war ohne Strom. Ebenso wie auf der seit 2014 russisch besetzte Krim wächst inzwischen in den grenznahen Gegenden Russlands die Nervosität der Zivilbevölkerung.

In der russisch besetzten ukrainischen Stadt Melitopol kam es am Abend des 7. September zu einer Explosion im Hauptquartier der politischen Vereinigung „Einheitliches Russland“, die die Vorbereitungen für ein Referendum zum Anschluss der Region an Russland leitet. Zuvor hatten bereits im russisch besetzten Cherson Vertreter aus Moskau geklagt, sie fühlten sich nicht mehr sicher.

Wie dieser Schlag gegen Russland technisch ausgeführt wurde, ist noch immer ungeklärt: Im August ging die Luftwaffenbasis Saky auf der Krim in Flammen auf - russische Touristen traten entsetzt die Flucht an. © Quelle: Uncredited/Anonymous/AP/dpa

Westliche Experten sprechen von einem mehrdimensionalen Versuch der Ukrainer, maximale Verunsicherung auf der Seite der Russen zu stiften. Schon die rätselhaften Explosionen auf einer russischen Luftwaffenbasis auf der Krim im August ging in die gleiche Richtung. Russische Touristen packten damals spontan ihre Sachen und flüchteten von den Stränden.

Immer häufiger tauchen in russisch besetzten Städten in der Ukraine Flugblätter auf, in denen strategische militärische Ziele beschrieben werden, die demnächst bombardiert würden und von denen sich die Zivilbevölkerung sich bitte fern halten solle. Das eigentliche Ziel dieser „Psy-Ops“ (psychological warfare operations) sind die russischen Besatzer: Sie sollen in einem Zustand ständiger Verwirrung und Anspannung gehalten werden.

Düstere Mitteilungen auf Telegram

Bei manchen russischen Soldaten machen offenbar die Nerven schon nicht mehr mit. Viele persönliche Nachrichten an Verwandte und Freunde, etwa auf dem Messenger-Kanal Telegram, klingen immer düsterer und verzweifelter.

„Wir sind am Arsch“, meldete etwa ein junger russischer Soldat, der zu den mehr als 10.000 Mann gehört, die derzeit in der Region Cherson westlich des Dnjepr zunehmend von ukrainischen Kräften eingekreist werden. Die Ukraine hat in Cherson die von vielen erwartete große Feldschlacht vermieden. Aber sie kommt voran mit einer Taktik, die die Militärs „slice and starve“ nennen: Durch gezielte Artillerieschläge verlieren die Russen wichtige Teile ihrer Ausrüstung, der Nachschub von Osten über die Dnjepr-Brücken ist bereits blockiert.

Ob die defätistischen Äußerungen von Russen auf Telegram authentisch sind oder nicht, weiß niemand. Ihre Zahl jedenfalls wächst. Inzwischen geht es nicht mehr nur um die Frage, ob die russischen Truppen in Cherson bald komplett abgeschnitten sind von Verbindungen zu ihren eigenen Leuten. Neuerdings wird auch diskutiert, ob Kiews Ankündigung einer Gegenoffensive in Cherson vielleicht nur ein Trick war, um von der Vorbereitung einer Attacke auf das strategisch bedeutsame Izyum abzulenken. Das Entsetzen auf russischer Seite sei groß, das Vertrauen in Moskaus militärische Führung erodiere, notierte am Freitagmorgen das Institute for the Study of War in seiner täglichen Lageeinschätzung.

Offen bleibt, ob die Ukraine, wie offiziell angesagt, als erstes die Großstadt Cherson befreien will oder ob plötzlich andere Operationen Priorität bekommen. Die hastige Verlegung zusätzlicher russischer Truppen nach Cherson jedenfalls könnte sich als taktischer Fehler Moskaus erweisen. So fehlen den Russen im Augenblick strategische Reserven in der plötzlich hart umkämpften 500 Kilometer entfernten Stadt Kupjansk.

So oder entspräche das verwirrende ukrainische Vorgehen den Lehren von Sun Tzu, des chinesischen Altmeisters militärischer Strategien: „Die gesamte Kriegsführung“, lehrte Sun Tzu schon 500 vor Christus, „beruht auf Täuschung.“