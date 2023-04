﻿Hilft das Kleben dem Klima?

Die Letzte Generation erregt die Gemüter. Nun droht die Gruppe, mit ausgeweiteten Aktionen den Verkehr in Berlin lahmzulegen, damit die Regierung ihre Forderungen erfüllt. Die Frage drängt sich auf, ob der radikale Protest auf diesem Weg überhaupt sein Ziel erreichen kann.

„Wut wächst mit Ohnmacht“

Ein Pro von Stefan Stosch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Vielleicht muss man noch mal daran erinnern, wie alles anfing. Ein Mädchen mit tiefernstem Gesichtsausdruck hockte vor dem schwedischen Parlament in Stockholm. Auf eine Papptafel hatte es geschrieben: „Skolstrejk för klimatet!“ Schulstreik fürs Klima. Eher zufällig waren im August 2018 Bilder von der Situation entstanden: Die meisten Erwachsenen gingen achtlos vorüber.

Greta Thunbergs stiller Protest zettelte eine globale Jugendbewegung an. Millionen Jugendliche machten bei Fridays for Future Woche für Woche klar: Es wird höchste Zeit zu handeln.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein gutes Jahr später redete Thunberg beim UN-Klimagipfel in New York. Den versammelten Staatschefs schleuderte sie ihren geballten Zorn entgegen: „How dare you?“ Wie könnt ihr es wagen? Thunberg verzweifelte an der sich selbst auferlegten Mission, die Welt zur Umkehr zu bewegen. Egal wie laut sie weltweit beklatscht worden war: Es hatte sich zu wenig getan in der Klimapolitik. Auch hierzulande.

Im April 2021 musste das Bundesverfassungsgericht klarstellen, dass künftige Generationen in ihrer Freiheit eingeschränkt werden, wenn die CO₂-Emissionen nicht viel konsequenter reduziert werden. Vor wenigen Tagen erst schrieb der Expertenrat für Klimafragen der Bundesregierung ins Stammbuch, dass die Ziele 2022 bei der Treibhausgasminderung allein deshalb erreicht worden seien, weil das Land in einer Energiekrise gesteckt habe.

Die Wut der nachfolgenden Generationen

Das alles sollte bedenken, wer jetzt die Klimakleber auf Berliner Straßen in eine maximal erhitzte Hölle wünscht. Gewiss, keine Krankenschwester auf dem Weg zur Arbeit und kein Vater unterwegs in den Kindergarten trägt eine besondere Verantwortung für eine halbherzige Klimapolitik. Und doch ist jede und jeder mitverantwortlich: Vielerorts herrscht schon im Frühjahr Dürre, immer mehr Wälder brennen, Fluten wälzen sich übers Land.

Mit den Folgen des Klimawandels müssen vor allem jene Jüngeren leben, die heute machtlos zuschauen, wie die Älteren den Planeten verheizen. Und was die Sache noch schwerer erträglich für sie macht: Sie geraten in einer immer älter werdenden Gesellschaft zunehmend in die Minderzahl. Die Hoffnung, gesellschaftliche Verhältnisse über rein klassische demokratische Teilhabe – sprich: Wahlen – zu ändern, scheint sich nicht zu erfüllen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ist es da ein Wunder, dass die Wut der nachfolgenden Generationen wächst? Und dass die Protestbewegung nach lustigen Schulstreiks zu radikaleren Formen greift? So mancher aus der Fridays for Future-Bewegung wanderte ab zu der inzwischen verhassten Letzten Generation, die dahin geht, wo es wehtut. Anderen wehtut. Die Verschärfung der Auseinandersetzung ging keinesfalls nur von einer Seite aus. Politisches Spitzenpersonal schwadronierte von einer „Klima-RAF“ oder empfahl von oben herab, das Klima bitte den „Profis“ zu überlassen. Dabei haben diese Politprofis noch nicht einmal ein Tempolimit auf den Autobahnen hinbekommen. Sie streben es gar nicht an.

Manchem scheint es allein um die Diskreditierung der Bewegung zu gehen. Wenn bei Fußballspielen Ultras den Verkehr lahmlegen, ist das okay. Wenn Gewerkschaften Züge ausbremsen, haben viele Verständnis. Kleben sich Jugendliche am Asphalt fest, kocht die Volksseele.

Freundlicher Klimaprotest bringt wenig

Zugegebenermaßen fällt es aber nicht immer leicht zu entscheiden, was manche Protestler antreibt: Ist es wirklich nur zunehmende Verzweiflung? Oder spielen ebenso berufsmäßige Störenfriede mit zu viel Sendungsbewusstsein ein Katz-und-Maus-Spiel mit Behörden und Pendlern? Die Hardcoredemonstrierenden müssen sich fragen lassen, was ihre Proteste bewirken, wenn sie immer mehr Menschen gegen sich aufbringen, statt sie mitzunehmen.

Sie wissen aber auch: Freundlicher Klimaprotest mit Applausgarantie am Freitagvormittag bringt wenig. Bestrafungen nehmen sie für ihre Sache in Kauf.

Das Leben und wir Der Ratgeber für Gesundheit, Wohlbefinden und die ganze Familie – jeden zweiten Donnerstag. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Es hat wohl noch keine Protestbewegung gegeben, die auf Mittel des zivilen Ungehorsams verzichtet hätte. Beate Klarsfeld verabreichte Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger wegen dessen NS-Vergangenheit 1968 eine Ohrfeige. Heinrich Böll saß 1983 in Mutlangen auf der Straße und protestierte mit der Friedensbewegung gegen die Stationierung von Pershing-II-Raketen.

Wer den Klimaklebern blanke Rücksichtslosigkeit gegenüber ihren Mitmenschen vorwirft, sollte auch die Kollateralschäden der aktuellen Politik benennen. Nicht nur bei der Klimapolitik verzweifeln junge Leute, die ein Recht auf Idealismus für sich in Anspruch nehmen. Menschenverachtend ist genauso eine Flüchtlingspolitik, die Tausende zur Abschreckung ertrinken lässt. Die Landwirtschaftspolitik preist das Leid unserer Mitgeschöpfe in der Massentierhaltung mit ein. Beim Umbau der Autoindustrie werden die Lithiumkloaken in fernen Ländern ausgeblendet.

Da erscheint es vergleichsweise harmlos, dass sich junge Leute auf der Straße festkleben.

„Erpressung ist undemokratisch“

Ein Contra von Kristina Dunz

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sitzen kann eine besondere Form des Protests sein. Allerdings mit ganz unterschiedlichem Erfolg. Neulich knipste ein Autohaus Klimaklebern in der Ausstellungshalle einfach das Licht aus und stellte die Heizung ab. Aufs Klo konnten sie, da so festgeklebt, natürlich auch nicht. Die Empörung, die sie sonst bei anderen erzeugen, beschlich sie nun selbst. Sympathien sammelten sie kaum ein.

Anders Greta Thunberg. Sie setzte sich ohne jegliches Aufsehen, nur mit dem Schild „Schulstreik“ erstmals im August 2018 vor das schwedische Parlament. Und kam jeden Freitag wieder. Alleine, friedlich. Entstanden ist daraus die weltweite Bewegung „Fridays for Future“. Menschen aus vielen Schichten und Altersklassen demonstrieren dafür, dass das 2015 in Paris vereinbarte internationale Klimaschutzabkommen eingehalten wird, die Erderhitzung auf 1,5 Grad zu begrenzen.

Hauptstadt-Radar Persönliche Eindrücke und Hintergründe aus dem Berliner Regierungsviertel. Immer dienstags, donnerstags und samstags. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Fast alle Staaten der Erde haben das unterzeichnet, aber viele handeln nicht danach. Auch Deutschland müsste nach Expertenansicht mehr tun, um sicherzustellen, dass das Klima nicht kippt, bevor das Ziel der Klimaneutralität im Jahr 2045 erreicht ist. Um Menschen von eingetretenen Pfaden abzubringen und für anspruchsvolles Umdenken zu gewinnen, sind Überzeugungskraft, Sympathie, Ausdauer und Vorbilder nötig. Fridays for Future ist da weit gekommen. Friedlich, beharrlich.

Letzte Generation erweist Klimaschutz einen Bärendienst

Die Letzte Generation geht anders vor. Deutschland soll ab 2030 auf fossile Brennstoffe wie Öl, Kohle oder Gas verzichten und ein Gesellschaftsrat mit gelosten Mitgliedern soll Maßnahmen dafür erarbeiten, fordert sie und klebt sich dafür auf die Straße. Die Hauptstadt soll lahmgelegt und der Protest erst beendet werden, wenn die Bundesregierung auf die Bedingungen eingeht. Das ist erpresserisch, nicht demokratisch. Sympathisch schon gar nicht und auch nicht klug.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Denn: Menschen in den Autos, Lastwagen, Pflegediensten, Lieferdiensten, Handwerkerfahrzeugen und ja, möglicherweise auch Rettungswagen, sind nicht für Frauen und Männer zu begeistern, die sich irgendwo da vorne festkleben und ihnen damit die Zeit stehlen. Und damit bleiben deren Klimathemen gleich mit auf der Strecke. Arbeitnehmer, Arbeitgeberinnen werden Termine verschieben oder absagen müssen. Pflegebedürftige werden kein Essen bekommen. Die Nerven vieler Menschen liegen angesichts des Krieges in der Ukraine, wegen Wohnungsnot und Fachkräftemangel ohnehin schon blank. Der ein oder die andere wird auch noch das Treffen für die Energieberatung zum Einbau der Wärmepumpe samt Sanierung des Hauses verpassen.

Verkehrsminister Wissing kündigt Treffen mit der Letzten Generation an Bundesverkehrsminister Volker Wissing und Vertreter der Gruppe Letzte Generation wollen sich am 2. Mai treffen, um über Klimaschutz zu sprechen. © Quelle: dpa

So sehr diese kleine Gruppierung zu Recht mahnt, dass sie – beziehungsweise wir alle – die Letzten sind, die den Kollaps noch verhindern können, weil es einen letzten zeitlichen Spielraum zum Handeln gibt, so sehr erweist sie dem Klimaschutz einen Bärendienst. Der Bär will die Fliege aus dem Gesicht des Freundes verscheuchen und erschlägt ihn dabei dummerweise. Die Fliege trifft er auch nicht. Die Klimakleber sind dazu noch ziemlich wichtigtuerisch.

Die Klimakleber sollten die Demokratie nicht missverstehen

Es ist vielen Menschen bewusst, dass mit den derzeit absehbaren Klimaschutzmaßnahmen das 1,5-Grad-Ziel gerissen werden dürfte und mehr Dürren, Überflutungen, Stürme, Ernteausfälle, Hungersnöte folgen werden. Viele haben aber nicht die Zeit oder das Geld – wie Klimakleber –, im Alltag mehr zu tun. Nötig ist Unterstützung. Kein zusätzliches Chaos.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein Ungerechtigkeitsgefühl macht sich obendrein breit, wenn Aktionisten nur milde mit geringen Geldbußen bestraft werden. Sie sammelten 2022 nach eigenen Angaben rund 900.000 Euro an Spenden ein. Davon können sie eine Art Gehalt bekommen und auch Geldstrafen bezahlen. Was da mehr weh tut, sind mehrmonatige Freiheitsstrafen, wie sie vom Amtsgericht Heilbronn jüngst gegen zwei Männer und eine Frau wegen wegen wiederholter Nötigung verhängt wurden.

Einer der Angeklagten, äußerte sich danach auf Twitter und berief sich auf das Grundgesetz, Artikel 20a („Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen.“). Die „wahren Verbrecher“, „die Kriminellen“ seien die Regierungen dieser Welt, die die Klimakatastrophe ignorieren, sagte er. Ansonsten verhöhnen Gleichgesinnte von ihm aber das Grundgesetz auch gern. Die Glasskulptur in Berlin mit den 19 Grundrechtsartikeln vor dem Reichstagsgebäude wurde neulich mit schwarzer Farbe beschmiert. Dazu gehört Artikel 5, die Presse- und Meinungsfreiheit. Absatz 2 wird so eingeleitet: „Diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze.“ Der junge Mann sagte noch: „Eine Haftstrafe ist scheiße.“ Ja, stimmt. Freiheit ist besser.

Die Klimakleber sollten die Demokratie nicht missverstehen. Man darf alles sagen, aber man hat keinen Anspruch darauf, dass einem auch zugehört wird. Das erreicht man mit Überzeugungskraft und Wählen. Nicht mit Überheblichkeit.