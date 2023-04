﻿„Für Israelis und Juden ist Israel eine Lebensversicherung“

Berlin. Professor Michael Wolffsohn nimmt kein Blatt vor den Mund, wenn es um Deutschland und Israel geht. Der Historiker und Autor („Ewige Schuld?“; „Eine andere Jüdische Weltgeschichte“) ist einer der führenden Experten für Internationale Politik.

Herr Prof. Wolffsohn, war die Gründung des Staates Israel vor 75 Jahren ein Glücksfall für Deutschland nach Auschwitz?

Für Deutschland nicht, aber für die Juden. Israel ist für Deutschland ein schwieriger Partner. Stichwort: Vergangenheit.

Israel gilt in Deutschland schon lange als einer der unbeliebtesten Staaten der Welt. Das Deutschlandbild der Israelis hingegen verbessert sich kontinuierlich. Wie ist das zu verstehen?

Deutsche, Israelis und die Juden überall haben aus dem sechsmillionenfachen Judenmord unterschiedliche Schlussfolgerungen gezogen. Beide die für sich richtigen, und das ist auch ein Grund für unterschiedliche Sichtweisen aufeinander. Israelis und die Juden haben aus ihrer Geschichte und vor allem dem Holocaust gelernt, nie wieder Opfer sein zu wollen. Darum sind präventive oder reaktive Gewalt für Israel legitim. Die Deutschen haben in ihrer Mehrheit die Lehre aus der Geschichte gezogen, nie wieder Täter sein zu wollen. Folglich lehnen sie Gewalt als legitimes Mittel der Politik ab.

Der Israel-Experte Professor Michael Wolffsohn ist Historiker und Autor. © Quelle: picture alliance / Susanne Jahrrpicture alliance / Susanne Jahrr

Deutsche scheinen irritiert zu sein, welche Bedeutung Nation, Religion und Territorium in Israel besitzen – oder täuscht das?

Die Bedeutung des Staates, der Nation, ist als Folge der Geschichte sehr viel zentraler, als es in Deutschland ist. Für Israelis und für Juden insgesamt ist die Existenz eines jüdischen Staates eine Lebensversicherung. Insofern ist auch die Fixierung der Israelis auf ihr Territorium kaum erstaunlich. Denn in 2000 Jahren hatten die Juden kein eigenes Land und keine Sicherheit. Und ja, während der deutsche Staat und seine Bürger immer religionsferner werden, steigt der Anteil von Religiosität in der israelischen Gesellschaft kontinuierlich. Das sind schon bedeutende Unterschiede.

Wie würden Sie die politischen Beziehungen Deutschlands zu Israel im Laufe der Jahrzehnte charakterisieren?

Sie sind vielleicht mit zähneknirschender Unterstützung oder Fassadenpolitik gut beschrieben.

Inzwischen reift jedoch die Erkenntnis, dass Deutschland in bestimmten Bereichen Israel mehr braucht als umgekehrt. In Bezug auf Sicherheitstechnologie, Militärtechnologie, Terrorabwehr, IT und Innovationen ist Deutschland mittlerweile in geradezu krasser Weise von Israel abhängig. Die deutsche Öffentlichkeit glaubt, dass Israel am finanziellen Tropf der Bundes­republik hängt. Das ist schlicht und ergreifend Unsinn.

Israels Premier David Ben Gurion (l.) bei einer Unterhaltung mit Bundeskanzler Konrad Adenauer 1960 in New York. © Quelle: picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Welche Politiker beider Staaten konnten besonders gut miteinander?

Es gab nie eine bessere Paarung als die erste – zwischen Bundeskanzler Konrad Adenauer und dem israelischen Ministerpräsidenten David Ben Gurion stimmte die seelische und mentale Harmonie. Die gab es eigentlich nie wieder.

Adenauer hat gegen viele Widerstände in den eigenen Reihen das Wiedergut­machungsabkommen mit Ben Gurion ausgehandelt, der sich in dieser Angelegenheit ebenfalls stark mit innenpolitischen Gegnern auseinandersetzen musste. Stehen die Deutschen heute noch in der Schuld Israels?

Deutschland steht nicht in der Schuld Israels. Aber es hat eine ethische Verantwortung. Christen und Muslime haben die Juden in den letzten 2000 Jahren diskriminiert, liquidiert und vertrieben. Dass die Juden jetzt ihre eigenen Prioritäten setzen, die den damals Schuldigen nicht gefallen, ist aus der Geschichte nachvollziehbar.

Es wäre mehr Selbstkritik angebracht, wenn Aktionen und Denkweisen in oder aus Israel angeprangert werden, die einem selbst nicht gefallen. Wer 2000 Jahre – in der geschichtlichen Kontinuität betrachtet – in Bezug auf die eigene Humanität versagt hat, ist nicht unbedingt qualifiziert als moralischer und politischer Lehrmeister.

Wie hat es die DDR mit Israel und der Wiedergutmachung gehalten?

Die DDR hat seit dem Herbst 1948 auf Geheiß der Sowjetunion eine israelfeindliche Politik betrieben. Sie unterstützte diverse arabisch-islamische Terrorgruppen und wies jegliche nationale Schuld von sich. Der langjährige Staatschef Walter Ulbricht sagte sinngemäß, die DDR sei als sozialistischer Staat gegen den Kapitalismus. Es wäre nur von denen geraubt worden, die etwas gehabt hätten, also Kapitalisten – ob jüdisch oder nicht.

Zur Person Michael Wolffsohn Michael Wolffsohn wurde 1947 in Tel Aviv geboren und siedelte 1954 mit seinen Eltern in die Bundesrepublik über. Der Historiker, der in Berlin, Tel Aviv und New York studiert hat, lehrte von 1981 bis 2012 als Professor für Neuere Geschichte an der Universität der Bundeswehr in München. Seitdem ist er vor allem als Publizist und Vortragsredner tätig. 2017 wurde er als „Hochschullehrer des Jahres“ geehrt. Wolffsohn legte gerade eine aktualisierte Ausgabe seines 1988 erstmals erschienen Buchs „Ewige Schuld?“ (LMV) vor, in dem er selbstkritisch seine Prognosen von vor 35 Jahren betrachtet. 2022 veröffentlichte er „Eine andere Jüdische Weltgeschichte“ (Herder Verlag).

Welche politische Auswirkung hatte das Attentat und die Tötung israelischer Sportler durch palästinensische Terroristen während der Olympischen Spiele 1972 in München?

Es blieb ja nicht nur bei diesem schrecklichen Massaker vom 5. September 1972, sondern wenige Wochen danach wurden die drei überlebenden palästinensischen Terroristen freigelassen, nachdem die Bundesrepublik Deutschland durch die Entführung einer Lufthansa-Maschine erpresst worden war. Es gibt Indizien, dass es eine Absprache zwischen den palästinensischen Verantwortlichen und der Bundesregierung gab.

Insofern zeigten das Attentat 1972 und der weitere Umgang damit die Distanz, auf die die sozialliberale Koalition unter Kanzler Willy Brandt und Außenminister Walter Scheel inzwischen zu Israel gegangen war. Politisch viel gravierender war jedoch das Verhalten Bonns beim Jom-Kippur-Krieg im Oktober 1973, nachdem Ägypten und Syrien Israel angegriffen hatten. Da verweigerte die Regierung Brandt/Scheel den USA die Genehmigung, von Israel benötigte amerikanische Waffen über die Bundesrepublik zu liefern.

Hier hat sich die damalige Bundesregierung schuldig am Beinaheuntergang Israels gemacht.

Sie schreiben in Ihrem Buch „Friedenskanzler?“, Brandt hätte seine Erfolge bei der Entspannungs- und Ostpolitik zulasten der Beziehungen zu Israel erzielt. Warum?

Der Schlüssel zur neuen Ostpolitik von Willy Brandt und Walter Scheel lag in Moskau. Die Sowjetunion war seit 1955 Waffenlieferant und politische Unterstützerin der arabischen Welt. Anfang 1970, also praktisch zeitgleich zum aktiven Beginn der neuen Ostpolitik, war die Sowjetunion in Ägypten am Suezkanal faktisch im Kriegszustand mit Israel. Darum musste die Regierung Brandt, wollte sie mit ihrer neuen Ostpolitik Erfolg haben, zwecks guter Beziehungen zu Moskau auf sichtbare Distanz zu Israel gehen.

Willy Brandt nannte die neue Israel-Politik seiner Koalition „Politik ohne Komplexe“.

Angela Merkel hat 2008 gesagt, die historische Verantwortung sei Teil der deutschen Staatsräson und die Sicherheit Israels wäre nicht verhandelbar. Hat sie sich an diese Worte in der Praxis gehalten und tun es Regierungen nach ihr?

Es waren schöne Worte, hinter denen faktisch nichts steckte. Hätte Deutschland im Fall eines Angriffs Israel verteidigen können? Die Antwort ist klipp und klar: damals nicht und heute nicht. Wenn Israel beim Überleben auf die Bundeswehr angewiesen wäre, dann gute Nacht! Die Bundeskanzlerin hat 2008 mit ihrer Formulierung Israel faktisch zu einem Nato-Mitglied gemacht – ohne die anderen Mitglieder zu konsultieren. Die Politik der leeren Worte setzt sich heute fort, da gibt es also Kontinuität.

Israels Luftstreitkräfte greifen Ziele in Syrien an Das israelische Militär hat als Reaktion auf einen Beschuss der besetzten Golanhöhen Ziele in Syrien angegriffen. © Quelle: Reuters

In Deutschland dominiert die Sichtweise, dass Israel eher Aggressor, etwa gegenüber den Palästinensern, als ein angegriffener Staat ist. Haben Sie dafür Verständnis?

Nein, aber ich kann die Sicht erklären. Sie hat damit zu tun, dass nur die wenigsten die Dynamik des Nahen Ostens verstehen. Es herrscht zwischen Israel und den Palästinensern sowie den übrigen arabisch-islamischen Staaten in der Region eine grundsätzliche Asymmetrie. Israel kann keinen einzigen Krieg verlieren, ohne unterzugehen. Die arabischen Staaten und die Palästinenser haben schon viele militärische und politische Niederlagen überlebt.

Die Gebietsangebote, die Israel seinen Feinden seit 1967 nachweisbar gemacht hat, gehen jedoch unter in den Nachrichtenbildern und Videos von der Überlegenheit des israelischen Militärs. Wer Schein und Sein im Nahostkonflikt erkennen will, muss schon sehr genau hinschauen.

In Deutschland leben inzwischen etwa 5,5 Millionen Muslime. Das entspricht einem Bevölkerungsanteil von fast 7 Prozent. In welcher Weise wird diese Entwicklung die besondere Beziehung zu Israel und den Juden in Deutschland verändern?

Die Beziehungen zu Israel und den Juden haben sich in Deutschland bereits verändert – und sie werden sich noch mehr verändern. In der Demokratie braucht man Mehrheiten, und Mehrheiten bekommt man nicht mit einer winzigen Minderheit zusammen, in diesem Falle der jüdischen. In Deutschland leben ungefähr 200.000 Juden. Die Zahl der Muslime wächst und somit auch ihr Einfluss und das Interesse der politischen Parteien an ihren Stimmen.

Viele Muslime haben ein problematisches Verhältnis zu Juden und Israel. Ich gehe davon aus, dass die Distanz zu Juden und Israel in Deutschland auch vor diesem Hintergrund wachsen wird. Die steigende Zahl von Gewalttaten gegen Juden in Deutschland ist dazu alarmierende Begleitmusik.