﻿Hitlergruß in Auschwitz: Suspendierte Schüler dürfen wieder in Unterricht

Leisnig. Der Vorfall macht Schulleiterin Kristin Dorias-Thomas und ihr Kollegium zunächst traurig und sprachlos. Nach einer Auschwitz-Reise, die für die Neuntklässler der Leisniger Oberschule seit Jahren zum Programm gehört, zeigten zwei Schüler in ihrer Unterkunft in einer Jugendbegegnungsstätte auf dem Gelände des Vernichtungslagers Auschwitz einen Hitlergruß und stellten ein Foto davon in ein soziales Netzwerk. Auf dem sind insgesamt vier Schüler zu sehen. Sechs Schülerinnen und Schüler wurden im Zusammenhang mit dem Vorfall zunächst befristet von der Schule suspendiert.

Seit Montag sind die betroffenen Schülerinnen und Schüler wieder in der Schule. Das Thema ist für die 15-Jährigen aber damit noch nicht vom Tisch. Gemeinsam mit Lehrerinnen und der Schulsozialarbeiterin sowie den Mitschülerinnen und Mitschülern wurde der Vorfall ausgewertet. Die sechs Schülerinnen und Schüler erhielten zudem Ordnungsstrafen. Um die entsprechend ihrer jeweiligen Beteiligung angemessen zu verhängen, wurde die Zeit genutzt, in der die Sechs suspendiert waren.

„Die verhängten Ordnungsmaßnahmen zeigen sehr deutlich, wie schülerorientiert die Schulleiterin der Oberschule agiert. Keine Schülerin, kein Schüler wird der Schule verwiesen, alle erhalten Ordnungsmaßnahmen, die als Bewährung zu verstehen sind“, sagt Clemens Arndt, Sprecher des Landesamtes für Schule und Bildung, das als oberste Schulbehörde ebenso wie die Polizei in den Vorfall eingebunden ist.

„Der Vorfall zeigt, wie wichtig Demokratiebildung und all die Projekte sind, die wir seit Jahren an unserer Schule leben und praktizieren. Wir müssen genau auf diesem Weg weitergehen. Nach so einem Vorfall jetzt erst recht“, sagt Schulleiterin Kristin Dorias-Thomas. „Toleranz-Courage-Füreinander-Respekt-Solidarität – Gemeinsam haben wir es in der Hand“ ist das Leitbild der Schule überschrieben. „Und dieses Leitbild als Demokratieschule leben wir auch“, verweist die Schulleiterin auf die vielfältigen Projekte, bei denen Demokratie gelebt und erklärt wird.

„Der Vorfall schmerzt sehr“

Ob im Jugendstadtrat, wenn die Schüler lernen, Anträge zu formulieren, unterschiedliche Ansichten zu diskutieren und zu akzeptieren oder verstehen müssen, warum demokratische Prozesse auch manchmal länger dauern. Die Schüler diskutierten mit Kultusminister Christian Piwarz. Sie nahmen an der Woche der Demokratie mit ganz verschiedenen altersgerechten Themen teil, interviewten Zeitzeugen und veranstalteten an der Leisniger Oberschule einen Europatag. Mit dem Zentrum für jüdische Kultur im Ariowitsch-Haus in Leipzig gibt es eine Partnerschaft. Die jährliche Auschwitz-Reise der neunten Klassen ist eine Art Abschluss all dieser Projekte. Sie soll nochmals untermauern, was Diktaturen anrichten können und wie wichtig Demokratie, Toleranz, Menschlichkeit und Respekt sind.

„Die Liste unsere Angebote und Projekte zu den Themen Demokratie, Toleranz und Respekt ist lang. Deshalb schmerzt der Vorfall sehr. Er zeigt aber auch, dass wir genau deshalb weitermachen müssen. Jetzt um so mehr“, sagt die Schulleiterin. Deutlich macht sie zudem, dass an der Schule keiner weg geschaut habe. Die Lehrerinnen und Lehrer auf der Bildungsfahrt haben sofort reagiert. Auch wenn die Negativschlagzeilen unserer Schule und allen Schülerinnen und Schülern sowie Lehrerinnen und Lehrern jetzt erst einmal wehtun. Wir ducken uns nicht weg.“ Die betroffene Klasse hat 18 Schülerinnen und Schüler. Zwei Drittel von ihnen hätten ebenfalls korrekt gehandelt.

Weitermachen ist jetzt umso wichtiger

„Der Vorfall wird unsere Schule, die Eltern der betroffenen Jugendlichen und die jungen Leute selbst noch eine Weile beschäftigen. Wir müssen in unserem Netzwerk für Demokratiebildung nach einem solchen Rückschlag weiter eng zusammenarbeiten, damit wir junge Menschen mit Perspektiven, Demokratieverständnis, Toleranz und Respekt aus unserer Schule ins Leben entlassen können“, so Schulleiterin Kristin Dorias-Thomas.

Dieser Artikel erschien zuerst in der Leipziger Allgemeinen Zeitung.