﻿Leider zu vage - aber die Richtung stimmt

Egal, wie erfolgreich die Menschheit die Erderwärmung noch bremsen wird: Der laufende Klimawandel ist nicht mehr umkehrbar und wird auch in Deutschland zu deutlich mehr Hitzetagen, Starkregen und Dürren führen. Schon jetzt steigt die Zahl der Hitzetoten in Europa, ebenso die der Regionen, die den Wasserverbrauch reglementieren.

Rathäuser werden nicht überfordert

Und doch gibt es noch immer Städte, die den neuen Bahnhofsvorplatz ohne jeden Baum bauen oder die Sanierung ihres Abwassersystems nicht nutzen, es von der schnellstmöglichen Ableitung so umzuplanen, dass Wasser in Städten und Böden gehalten wird.

Insofern ist es gut, dass Umweltministerin Lemke an diesem Donnerstag ein Gesetz ins Kabinett einbringt, das endlich Nägel mit Köpfen und Ländern und Gemeinden Vorgaben macht: Hitzeschutz in der Stadtplanung, mehr Bäume in den Citys, mehr Grün auf Dächern, mehr Raum für Flüsse. Die Sorge, die Rathäuser würden entmündigt oder überfordert, muss aber niemand hegen: Das Bundesgesetz macht keine konkreten Vorgaben zur Klimaanpassung, sondern schreibt lediglich den Ländern vor, von ihren Gemeinden Anpassungsstrategien einzufordern. Viel bleibt also abhängig von Problembewusstsein, guten Willen und Finanzlage der Länder und Kommunen.

Zwar sieht Lemkes Gesetz auch Finanzhilfen des Bundes vor - leider nur begrenzt. Um mehr zu erreichen, muss das Grundgesetz geändert und eine Bund-Länder-Finanzierung von Klimaanpassung ermöglicht werden.

So ist Lemkes Gesetz ein erster Schritt in eine unvermeidbare Richtung und bleibt in vielen Punkten noch unkonkret und freiwillig - etwa bei Vorgaben und Fristen zu Flächenentsiegelung, Stadtbegrünung und Wassermanagement. Sicher ist das ein Ergebnis von Kompromissen mit denen, die schon beim Klimaschutz bremsen. Die aber sollten bedenken: Wer heute in Klimaanpassung investiert, vermeidet die Gesundheits- und Extremwetterschäden von morgen.