Hitze, Dürre, Starkregen: Neues Gesetz soll Klimaanpassung vorantreiben

Gebäude und versiegelte Flächen überhitzen. Starkregen sorgt für Überschwemmungen. Parkflächen werden sandgelb, weil nicht genug Regen fällt. Der Klimawandel verändert Städte und Gemeinden schon jetzt – und stellt sie künftig vor neue Herausforderungen.

Viele Städte und Kommunen entwickeln bereits Lösungsansätze. Berlin hat zum Beispiel an der Rummelsburger Bucht das Prinzip der Schwammstadt aufgegriffen: In Mulden kann Wasser bei Starkregen versickern und wird dann in einem Zwischenraum unter der Grünfläche zwischengespeichert. Das Konzept soll Überschwemmungen verhindern oder abmildern. Außerdem erhitzt sich die Gegend durch die Feuchtigkeit nicht so schnell. Etliche Gemeinden haben auch sogenannte Hitzeaktionspläne, in denen zum Beispiel Warnsysteme für besonders heiße Tage festgelegt werden. Städte wie Münster setzen in der Planung auf Baumarten, die gut mit Hitze und Dürre zurechtkommen.

Bundesregierung soll Strategie vorlegen

Bundesumweltministerin Steffi Lemke will solche Klimaanpassungsmaßnahmen nun mit einem neuen Gesetz vorantreiben. Der Entwurf soll am Donnerstag vom Kabinett beschlossen werden. Das Gesetz soll einen Rahmen für die Zusammenarbeit zwischen Bund, Ländern und anderen Verwaltungsträgern schaffen.

Der aktuelle Entwurf sieht vor, dass die Bundesregierung bis zum 30. September 2025 eine Strategie mit klaren Zielen dazu vorlegt, wie sie mit den negativen Folgen und Risiken des Klimawandels umzugehen plant. Die Strategie soll alle vier Jahre unter Berücksichtigung wissenschaftlicher Erkenntnisse aktualisiert werden.

Die Bundesländer sollen eigene Strategien und Maßnahmenpläne zur Klimaanpassung vorlegen. Einige Länder, wie Nordrhein-Westfalen, haben bereits eigene Gesetze zur Klimaanpassung.

Grundstücke und Bauwerke dürfen nicht „verschlechtert“ werden

Das Gesetz des Bundes soll auch regeln, dass Träger öffentlicher Aufgaben bei ihren Planungen und Entscheidungen festgelegte Ziele zur Klimaanpassung berücksichtigen. Der Punkt steht unter dem Schlagwort „Berücksichtigungsgebot“ im Entwurf. Das sogenannte Verschlechterungsverbot sieht vor, dass Grundstücke und Bauwerke in der Planung nur dann vulnerabler, also verletzlicher, gegenüber den negativen Folgen des Klimawandels werden dürfen, wenn es unvermeidbar ist.

Beides – Berücksichtigungsgebot und Verschlechterungsverbot – betrifft unter anderem die Kommunen. Kommunalverbände sehen den aktuellen Entwurf durchaus kritisch. Der Deutsche Städte- und Gemeindebund fordert, dass die Anpassung an den Klimawandel als Gemeinschaftsaufgabe definiert und als solche ins Grundgesetz aufgenommen wird. „Der Bund würde so die Möglichkeit erhalten, den Kommunen planbar finanzielle Mittel für notwendige Anpassungsmaßnahmen auf kommunaler Ebene zur Verfügung stellen zu können“, sagte eine Sprecherin dem RND. Der Bund darf nur innerhalb enger Grenzen kommunale Aufgaben finanzieren. Klimaanpassung sei eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die in den Kommunen umgesetzt wird.

Landkreistag fordert Handlungsspielraum

Reinhard Sager, Präsident des Landkreistages, will keine zu strengen Vorgaben vom Bund. „Um die Maßnahmen bedarfsgerecht vor Ort durchführen zu können, ist es wichtig, dass die Kommunen ausreichend Handlungsspielraum haben.“ Auch bedürfe es einer Finanzierungszusage der Länder, denn diese dürfe nicht an den Kommunen hängen bleiben.

Auch der Deutsche Städtetag pocht auf Unterstützung. In einem Positionspapier heißt es: „Städte benötigen Beratung und Begleitung sowie eine langfristige Perspektive in der Förderpolitik von Bund und Ländern für nachhaltige und integrierte Maßnahmen.“ Beim Thema Hitzevorsorge stünden nicht nur die Städte in der Pflicht, auch Einrichtungen im Gesundheitswesen müssten aktiv werden.