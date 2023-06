Hoffnung auf eine große Rede von Macron in Dresden

Berlin. Wenn etwas Gutes zur Selbst­verständlichkeit wird, lässt das Engagement oft nach. In Beziehungen schleicht sich Unmut und Genervtheit ein, es braucht ein Aufrütteln, eine Besinnung auf die gemeinsamen Werte und eine Vergewisserung des Zusammen­halts. An diesem Punkt ist das unvergleichliche und für ganz Europa bedeutende deutsch-französische Verhältnis angekommen: Es ist grundsätzlich gut, aber es hat an Strahlkraft und Zusammenhalt verloren, was auch daran liegt, dass Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) nicht gut harmonieren. Es entzweie sie der Anspruch an die Rolle Europas, es eine sie die Eitelkeit, sagen Diplomaten.

Um sich nicht weiter auseinander­zuleben, sondern die Errungenschaften der Vergangenheit zum Fundament der Zukunft zu machen, soll Macron mit seiner Frau Brigitte am Sonntag­abend auf Einladung von Bundes­präsident Frank-Walter Steinmeier zum ersten Staats­besuch eines französischen Präsidenten seit 23 Jahren nach Deutschland kommen. Es solle „ein neues Kapitel“ aufgeschlagen werden. Und zwar, indem sich beide Länder bewusst machten, welche Bedeutung ihre historisch bedeutsame gemeinsame Vergangenheit für die „Weiter­entwicklung der Europäischen Union und darüber hinaus“ habe, verlautet es aus dem Élysée-Palast.

Allerdings: Macron erlebt derzeit Unruhen in seinem Land nach dem tödlichen Schuss eines Polizisten auf einen 17-Jährigen in einem Pariser Vorort. Inwieweit sich dadurch die Deutschland-Reise verändern könnte, war am Freitag noch offen.

Macron will vor der Frauenkirche in Dresden eine „sehr wichtige Rede“ halten

Läuft es nach dem geplanten Programm, wird Macrons wichtigste Station Dresden sein, wo er am Dienstag vor der Frauenkirche eine – laut Paris – „sehr wichtige Rede“ halten will. Es ruckelt gewaltig im deutsch-französischen Verhältnis unter Macron und Kanzler Olaf Scholz (SPD) seit dessen Amtsantritt. Der viel beschworene deutsch-französische Motor stottert. Scholz und Macron fahren auf unterschiedlichen Spuren in der Verteidigungs­politik, in der Energie­politik, in der Ukraine-Politik und auch bei der Vorstellung, wie sich Europa zwischen den alten und neuen Macht­blöcken China und USA positionieren soll. Während Macron für Europa auf „strategische Autonomie“ zwischen Peking und Washington setzt, spottet Scholz über Fantasien von einer „europäischen Weltmacht“. Er hält US-Präsident Joe Biden für den wichtigsten Partner.

Michael Roth, langjähriger Beauftragter für die deutsch-französische Zusammen­arbeit und heute Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses des Bundes­tages, sagt dem Redaktions­Netzwerk Deutschland (RND): „Es gibt Klärungsbedarf.“ Macron scheine „seine große Skepsis gegenüber einer EU-Erweiterung aufgegeben zu haben. Gut so!“ Wichtig wäre nun ein Gleichschritt Deutschlands und Frankreichs bei der Stabilisierung des östlichen Europas. Aber: „Von zentraler Bedeutung ist es, dass Deutschland und Frankreich gegenüber China mit einer Stimme sprechen.“

Macron hatte nach einem Besuch in Peking gesagt, in der Taiwan-Frage solle Europa „kein Mitläufer der USA“ sein. Deutschland hat Taiwan hingegen Solidarität bei einem militärischen Eingreifen Chinas zugesichert. China betrachtet die selbstverwaltete und demokratische Insel Taiwan als abtrünniges Gebiet, das es wieder mit dem Festland vereinigen will.

48-Stunden-Besuch von Macron: viel Symbolik geplant

Für Macrons 48-Stunden-Visite ist viel Symbolik geplant: Baden-Württemberg als Ort des Ausgangs der Aussöhnung der einst verfeindeten Länder. Berlin als Standort der Regierungs­politik von Scholz, der in der Tagespolitik Macrons Partner ist, und Sachsen mit hohem AfD-Anteil in Ostdeutschland. Scholz bleibt demnach mit Macron nur eine kurze Bootsfahrt auf der Spree und ein Spaziergang zum Brandenburger Tor mit Berlins Regierendem Bürgermeister Kai Wegner (CDU).

Macron will deutsch-französische Freundschaft bei seinem Besuch auffrischen Am Sonntag kommen Emmanuel Macron und seine Frau Brigitte nach Deutschland, um die zuletzt etwas angeschlagene deutsch-französische Freundschaft aufzubessern. © Quelle: dpa

Start ist in Baden-Württemberg. Am Montag­morgen werden die Macrons von Frank-Walter Steinmeier und seiner Frau Elke Büdenbender am Residenz­schloss Ludwigsburg mit militärischen Ehren empfangen. Hier hatte vor 61 Jahren der damalige französische Präsident Charles de Gaulle, der im Zweiten Weltkrieg den Widerstand gegen die deutschen Besatzer angeführt hatte, seine Rede an die Jugend gehalten. 17 Jahre nach Kriegsende und fürchterlichen Gräueln der Nazis in Frankreich ebnete er damit den Weg für den deutsch-französischen Freundschafts­vertrag ein Jahr später – und damit die Aussöhnung der beiden Länder. Er sprach auf Deutsch und warb darum, dass die Zukunft der beiden Länder der Grundstein für die Einheit Europas sein müsse. Wie heute.