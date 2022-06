„Unabhängiger Journalismus ist wichtige Waffe“: Bundesregierung will Exil-Journalisten unterstützen

Verfolgte Journalisten sollen nach dem Willen der Bundesregierung stärker unterstützt werden. So kündigte etwa die Staatsministerin für Kultur und Medien, Claudia Roth, den Aufbau einer Infrastruktur für Exil-Journalisten an, die von Deutschland aus arbeiten. Der in Berlin lebende russische Journalist Michail Zigar zeichnete ein düsteres Bild der unabhängigen Medien in Russland.