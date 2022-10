Nach Pose auf Holocaust-Mahnmal: AfD-Politiker Holger Winterstein tritt zurück

Naturschutz am Mözener See: Jugendliche aus acht Nationen forsten Wald auf

Zehn Personen, acht Nationen, 800 Bäume: Am Mözener See sind Jugendliche aus aller Welt zusammengekommen, um den angrenzenden Wald aufzuforsten. Trotz unterschiedlicher Sprache und Kulturen wagen sie sich an eine gemeinsame Aufgabe. Was steckt hinter diesem Projekt?