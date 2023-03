Japans Premier sieht in Verbot der gleichgeschlechtlichen Ehe keine Diskriminierung

Motto am 3. März lautet „Glaube bewegt“ Motto am 3. März lautet „Glaube bewegt“

Zahlreiche Kirchengemeinden in Neumünster und Umgebung feiern am Freitag, 3. März, ökumenische Gottesdienste zum Weltgebetstag der Frauen. Das Motto „Glaube bewegt“ kommt in diesem Jahr aus Taiwan. In vielen Gemeinden erfahren die Gäste Interessantes über Taiwan und werden landestypisch bekocht.