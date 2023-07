﻿Hohes Kopfgeld ausgesetzt: Hongkongs weltweite Jagd auf Aktivisten

Kostenfrei bis 18:30 Uhr lesen

Nach elf Jahren ist Schluss

Als Sven Tramm beim SV Todesfelde einstieg, war er als Trainer ein Nobody. Elf Jahre später gibt der Neversdorfer sein Amt als der Mann ab, der den Oberligafußball in Todesfelde in ungeahnte Höhen führte. Der 44-Jährige hat viel zu erzählen.