﻿Der Aufstieg der Bürger in Wut: Wer steckt hinter der Partei?

Bremen/Hoya/Drakenburg. Das Ergebnis lässt aufhorchen: Die Bürger in Wut (BIW) holen bei der bremischen Bürgerschaftswahl satte 9,5 Prozent der Stimmen landesweit und sogar 22,4 Prozent in Bremerhaven. Ihr Vorsitzender kommt gebürtig aus dem Landkreis Nienburg und hat seine ersten kommunalpolitischen Schritte im Gemeinderat Drakenburg gemacht. Die 2004 gegründete Wählervereinigung verortet sich selbst zwischen CDU und AfD. Nach Einschätzung der Bundeszentrale für politische Bildung vertritt sie rechtspopulistische und wirtschaftsliberale Positionen.

1991, im Alter von 20 Jahren, zog Jan Timke, der Vater von drei Kindern ist, auf der Liste einer kommunalen Wählervereinigung in den Gemeinderat seines Heimatortes Drakenburg ein. Er trat der Statt Partei bei und wurde stellvertretender Vorsitzender des Landesverbandes Niedersachsen. Später wurde er Landesvorsitzender der bremischen Statt-Partei, die er 2001 verließ. Drei Jahre später gründet er die Bürger in Wut (BIW) seit 2004. Seit 2009 ist der Polizeivollzugsbeamte Mitglied der Stadtverordnetenversammlung.

Timke war in Spezialeinheit tätig

Landtagsabgeordneter in Bremen ist er seit 23. September 2008. Dabei waren die BIW bis zum vergangenen Wahlsonntag eher, wie ihr Vorsitzender auch, vorwiegend ein Bremerhavener (Kommunalpolitik-)Phänomen. Hier trat die Wählervereinigung im Mai 2007 zum ersten Mal an. Seitdem sitzen ihre Vertreter im Bremerhavener Stadtparlament und durch die Stimmen, die sie im Wahlbereich Bremerhaven für die Bürgerschaft holen, auch im Landesparlament – mit einem einzigen Mandat, wahrgenommen von Jan Timke.

Jan Timke ist seit 1988 Polizeivollzugsbeamter bei der Bundespolizei. Von 1988 bis 1991 absolvierte er seine Ausbildung in Bodenteich und Uelzen. Von 1992 bis 1999 war er in einer Spezialeinheit zur Bekämpfung der organisierten Grenzkriminalität an der deutsch-polnischen Grenze in Sachsen tätig. Von 1999 bis 2004 gehörte er zu einer Abordnung zum Bundeskriminalamt Berlin/Bereich Personenschutz sowie laut veröffentlichtem Lebenslauf von 2004 bis 2008 Schutz von Bundesorganen in Berlin.

Dieser Artikel erschien zuerst in „Die Harke“.