﻿Wie der Arbeitsminister Politik macht – und seine Koalitionspartner auf die Palme bringt

Eine Staubschicht bedeckt den Boden der abgedunkelten Produktionshalle. Die vor drei Minuten gegossenen Stahlriegel glühen orangerot. Sie sind 1000 Grad heiß, die Luft flimmert. Immer wieder knallt es.

Mittendrin: Arbeitsminister Hubertus Heil, gekleidet in einem Schutzmantel mit blauem Helm. Der SPD-Politiker besucht am Dienstag, dem zweiten Tag seiner Sommerreise durch Nordrhein-Westfalen, die Deutschen Edelstahlwerke. Das Unternehmen sitzt in Witten, schmilzt Schrott ein und formt daraus Stahl zur Weiterverarbeitung für die Kunden.

Das ist die Welt von früher, in der Stahl klimaschädlich hergestellt wird. Das Unternehmen mit seinen 1700 Beschäftigten weiß das, will sich bis 2038 dekarbonisieren. Es donnert in der Halle, als Heil mit der Werksleitung, dem Vorstandschef und Beschäftigten spricht. Es geht um Klimaneutralität, um die Erhaltung der Arbeitsplätze und um die teuren Strompreise.

Unaufgeregt und beinahe langweilig

Als Arbeitsminister und Teil der Bundesregierung muss er Antworten auf diese und andere Herausforderungen finden. Die klimaneutrale Transformation der Wirtschaft wird viele Jobs vernichten und viele bringen. Der Fachkräftemangel setzt die Betriebe unter Druck. Die immer älter werdende Gesellschaft bringt die Sozialsysteme ins Wanken. Doch Heil versichert in Witten, während die Stahlfacharbeiter über das staubige Gelände stapfen: „Deutschland hat alle Chancen, diesen Wandel zu schaffen.“

Einiges hat der frühere Wirtschaftspolitiker angeschoben, um den Krisen entgegenzutreten: etwa das Weiterbildungsgesetz, das die inländischen Fachkräftepotenziale heben soll und das Fachkräfteeinwanderungsgesetz, das er gemeinsam mit seiner Parteifreundin, Innenministerin Nancy Faeser, ausgearbeitet hat.

Keine Berührungsängste, wenn er Betriebe besucht: Hubertus Heil bei den Deutschen Edelstahlwerken. © Quelle: J. Konrad Schmidt / BMAS

Einen nicht zu unterschätzenden Vorteil hat der Niedersachse: Heil führt sein Haus als einziger Ampel-Minister schon seit 2018. Das Ministerium gilt als eingespielt, jedes Zahnrad greift ineinander und das geräuschlos. Wie sein Politikstil: Der Sozialdemokrat ist unaufgeregt, fast schon langweilig, und jemand, der keine Berührungsängste mehr hat, wenn er Betriebe besucht.

Mit dem Ruf eines harten Hunds

Wie am Tag eins der Sommerreise, als Heil zu Gast beim Familienunternehmen Bleistahl ist, das Ventilringe für Verbrennermotoren herstellt. Auch diese Firma muss umdenken. Eine Idee: Für Bremsen von Lastenrädern und E-Bikes statt für Verbrenner Werkstoff herzustellen. Einen Rad-Prototyp hat das Unternehmen, das global 944 Mitarbeitende hat, schon gebaut. Und Heil steigt direkt auf das schwarze Gefährt mit türkisblauen Sitzen am Vorderrad. Er will losfahren, aber das Rad ist noch abgeschlossen. Fast fällt er um, kann sich aber noch halten. „Das ist wie in der Koalition: Die einen wollen loslegen, die anderen wollen bremsen“, scherzt er.

"Die einen wollen loslegen, die anderen wollen bremsen": Hubertus Heil auf einem Lastenrad bei der Firma Bleistahl. © Quelle: Alisha Mendgen

Öffentlichen Streit trägt Heil mit den Koalitionspartnern nicht aus, solche kleinen Spitzen sind das höchste der Gefühle. „Ich will, dass wir Lösungen haben und uns nicht öffentlich streiten“, sagt Heil am Rande der Sommerreise dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Die Streitigkeiten überdecken ein bisschen, dass wir auch Lösungen hinbekommen haben.“ Er meint das Fachkräfte- und Weiterbildungsgesetz.

Wie Heil zu den Lösungen kommt, ist in der Ampel sogar schon Gegenstand eines Witzes: Wer mit ihm in Verhandlungen trete, müsse aufpassen, dass er danach noch alle zehn Finger habe, erzählen sich die Abgeordneten. Besonders charmant ist der Gag nicht – viel mehr belegt er, dass Heil intern den Ruf eines harten Hunds hat, der in Verhandlungen hinterlistig sein kann. In der Koalition wird ihm zudem vorgeworfen, er sehe Politik in den Kategorien „Gewinnen oder Verlieren“.

Der Frust ist erklärbar. In der Sozialpolitik kommt die SPD mit den Koalitionspartnern nicht auf einen Nenner. Während es der FDP grundsätzlich zu weit geht, geht es den Grünen nicht weit genug.

Zugeständnisse an die FDP frusten die Grünen

Besonders in der Debatte um die Kindergrundsicherung fühlt sich die Ökopartei von der SPD verraten. Hinter vorgehaltener Hand ärgert man sich, dass sich Heil als Sozialminister nicht öffentlich gegen die FDP und für eine üppig ausgestattete Kindergrundsicherung positioniert habe.

Das ist Teil der Strategie. Heil würde sich keinen Schlagabtausch auf Twitter liefern, so wie manch andere Minister in diesen Tagen. Im Umkehrschluss bedeutet diese Methode aber auch: Er hält sich von kontroversen Themen fern, wenn er weiß, dass die Streit bedeuten und seine Partei damit wohl keinen Blumentopf gewinnen wird. Dass womöglich die Kindergrundsicherung nur in abgespeckter Form umgesetzt wird, nimmt er in Kauf.

Koalitionsarbeit: Die Grünen sind frustiert von die viel Zugeständnissen an die FDP. Finanzminister Christian Lindner und Arbeits- und Sozialminister Hubertus Heil bei einer Kabinettssitzung 2022. © Quelle: Getty Images

Die Gewerkschaften sind daher enttäuscht. Die Koalition müsse sich fragen, was aus ihrem Versprechen von sozialem Fortschritt geworden sei, poltert die Chefin des Deutschen Gewerkschaftsbundes und frühere SPD-Politikerin, Yasmin Fahimi, im Juni. Bei armen Kindern zu sparen, sei „gesellschaftspolitisch dumm“.

Mit der FDP ist Arbeitsmarktpolitik hingegen kompliziert, weil sie so wenig Regulierung wie möglich will. Bevor Heil lange Blockaden mitmacht, geht er auch mal einen Schritt auf die FDP zu. Beim Weiterbildungsgesetz streicht er die Bildungszeit, beim Bürgergeld muss die Vertrauenszeit dran glauben. Und die Grünen bleiben gefrustet zurück.

Der Parteisoldat passt sich an

Heil hat schon länger den Ruf „pragmatisch“ zu sein – so nannte jedenfalls die Taz die Parteiströmung Netzwerk, die Heil initiiert hat. Sie unterstützte die Agenda 2010 von Kanzler Gerhard Schröder. Jahre später ist der frühere SPD-General selbst derjenige, der mit der Bürgergeldreform dafür sorgt, dass die linken Parteigenossen Hartz IV endlich hinter sich lassen können. Der Wind hatte sich in der Partei gedreht und der Parteisoldat passte sich an.

Auf dem Gelände der Edelstahlwerke appelliert Heil, während in der Halle hinter ihm der glühendheiße Stahl in Form gebracht wird, an FDP und Grüne: „Ich glaube, dass wir uns der Aufgabe widmen müssen: Nämlich das Land zu erneuern und sozial zusammenzuhalten. Das muss der gemeinsame Wille der Koalition sein.“ Wieder nimmt Heil die Moderatorenrolle ein und es wird zum Ärger der Ampelpartner nicht das letzte Mal sein.