Hürden zu hoch: Kliniken können zugesagte Energiehilfen kaum in Anspruch nehmen

Politiker: Vergiftungen an Mädchenschulen im Iran waren vorsätzlich

Nach Vergiftungsvorfällen vor allem an Mädchenschulen im Iran: Ein Politiker aus dem iranischen Parlament sagte laut der Nachrichtenagentur ISNA am Sonntag, die Vergiftungen an Schulen in der religiösen Hochburg Ghom seien vorsätzlich gewesen.